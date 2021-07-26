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Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

26.07.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşıya karşı teşvik kampanyası başlattı.

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

"Aşıyı tamamla indirimi yakala" sloganıyla yola çıkan dernek, birinci ve ikinci doz aşısını yaptıran vatandaşlara konaklama konusunda belli bir oranda indirim uygulayacak.

TİSAD ve Trabzon Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen kampanya, 1-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak.

AŞI YAPTIRANLARIN SAYISI

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki aşı çadırının önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon genelinde yaklaşık 730 bin doz aşı uygulandığını, iki doz aşısını yaptıranların sayısının ise 275 bin civarında olduğunu aktardı.

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Trabzon'un, aşılama konusunda Türkiye ortalamasında olduğunu ifade eden Usta, "Türkiye ortalaması yüzde 63,5, biz ise yüzde 64,5 oranındayız. Bunu daha yukarılara çekip öncelikle kısa sürede sarı, daha sonra da mavi il olmaya gayret ediyoruz." dedi.

"YASAKLI DÖNEMİ KİMSE İSTEMİYOR"

Usta, toplumsal bağışıklığın kazanılması için aşının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Ama en önemlisi halk olarak yasaklı dönemlere gelmemiş olacağız. Hem esnafımız hem vatandaşımız hem bizler yasaklı dönemi kimse istemiyor. Bunun olmaması için de aşıyı hızlıca yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

TİSAD'ın düzenlediği kampanyanın anlamlı olduğuna işaret eden Usta, Trabzon'da aşılama oranını artırabilmek adına çeşitli çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Usta, projeyle birlikte işletme sahiplerinin, ikinci doz ile ilk aşılarını 15 Temmuz'dan itibaren yaptıran kişilere indirim uygulayacağını anlatarak, "İnşallah bu teşvikle birlikte daha çok insanımız aşı olacak. Bu illetten birlikte kurtulmuş olacağız, düşüncesinde ve umudundayız." ifadelerini kullandı.

40'A YAKIN İŞLETME İNDİRİME BAŞLADI

TİSAD Başkanı Murat Çavga ise Kovid-19 sürecinden en fazla etkilenen sektörlerin başında geldiklerini belirterek, "Yaşadığımız mağduriyeti önümüzdeki günlerde tekrar yaşamamak adına elimizi taşın altına koyarak böyle bir çalışma içerisine girdik. Şehirde şu anda 40'a yakın işletme, bu konuya gönülden destek verdiler, onlara da teşekkür ediyorum." dedi.

Çavga, otellerin yapacağı indirimlerin yüzdelik oranlarının bir süre sonra TİSAD'ın internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulacağını sözlerine ekledi.

Otel işletmecisi Tuncay Beyaz da herkesi aşı olmaya davet etti. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) Trabzon koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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