Trafiğe çıkan her sürücü için geçerli! Otoyol cezalarında kural değişti: Haberiniz olmadan icra takibi bile başlatılabilir

Otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere ilişkin yönetmelik hükmü, Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun ile uyumlu hale getirildi. Genel Müdürlüğün konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan kararın detayları da belli oldu.

TEBLİĞ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Yeni değişiklik ile cezaların tebliğinde düzenlemeye gidildi. Devlet otoyollarında bildirim yapılmasına rağmen özel şirketler tebliğ bildirimi yapmıyordu. Artık söz konusu cezaların ‘tebliğ’ edilip edilmediğine bakılmaksızın uygulanması hükmü getirildi. Bu kapsamda 15 günlük süreyi kaçıranlar ve 45 gün içinde ödeme yapacaklara, geçiş ücretinin 4 kattan 1 kata indirilmesi kararı getirildi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ

Peki tebliğ gelmeden borç tahsil edilmesi durumunda sürücülerin hakları neler? Uzmanlar sürücülerin cezalarının kendilerine tebliğ edilmesini istemelidir, aksi takdirde borç tahakkuk ettirilemez. Plaka sahiplerine bildirim SMS ile yapılabilir ve cezasız ödeme süresi tebliğ tarihinden başlar. Tebliğ edilmeyen borçlar için önce itiraz edilip sonra ödeme yapılabilir. Tüketici hakem heyetlerine başvurarak uygun kararlar alınabilir.