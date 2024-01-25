Trafiğe girmek ücretli mi olacak? İstanbul'da iki ilçe pilot bölge seçildi: Uzman isim 'yanlış tercih' dedi

Ses getiren formülde iki ilçe başrolde. Kadıköy ve Eminönü... İki ilçeye araç girişinin ücretli olması bazı vatandaşların tepkisini çekerken bazı vatandaşlarca da desteklendi.TV100'e konuşan vatandaşlardan biri "Böyle bir şey olursa İstanbul'u terk ederim" derken biri de, "Kesinlikle uygulanmalı" dedi.