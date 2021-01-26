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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2020'de yüzde 54.8 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.01.2021 10:35 | Son Güncelleme

Türkiye'de 2020 yılında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 54.8 artarak 1 milyon 38 bin 905 adete yükselirken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 87.3 azalarak 48 bin 328 adete geriledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2020'de yüzde 54.8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılında trafikteki toplam taşıt sayısı 990 bin 577 adet artışla, 24 milyon 144 bin 857 adete yükseldi.

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.3'ünü otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 14.5'ini motosiklet, yüzde 8.1'ini traktör, yüzde 3.6'sını kamyon, yüzde 2.0'sini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 54 bin 488 adet otomobilin yüzde 15.2'si Renault, yüzde 13.4'ü Fiat, yüzde 9.3'ü Volkswagen, yüzde 7.3'ü Toyota, yüzde 7.2'si Peugeot, yüzde 6.2'si Ford, yüzde 5.3'ü Honda, yüzde 4.2'si Hyundai, yüzde 3.9'u Opel, yüzde 3.8'i Citroen, yüzde 3.6'sı Mercedes-Benz, yüzde 3.4'ü Skoda, yüzde 3.3'ü Dacia, yüzde 3.3'ü BMW, yüzde 2.0'ı Audi, yüzde 2.0'ı Kia, yüzde 1.3'ü Volvo, yüzde 1.2'si Nissan, yüzde 1.0'ı Seat, yüzde 0.5'i Jeep ve yüzde 2.7'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 601 bin 525 adet otomobilin yüzde 50'si benzin, yüzde 40.9'u dizel, yüzde 5.5'i LPG yakıtlı, yüzde 3.6'sı elektrikli veya hibritti.

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 99 bin 41 adet otomobilin ise yüzde 38.3'ü dizel, yüzde 36.7'si LPG, yüzde 24.4'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0.3'ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3'tü.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 601 bin 525 adet otomobilin yüzde 29.6'sı 1401-1500, yüzde 24.3'ü 1300 ve altı, yüzde 24.1'i 1501-1600, yüzde 15'i 1301-1400, yüzde 5.9'u 1601-2000, yüzde 0.8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahipti.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 601 bin 525 adet otomobilin yüzde 46.8,'i beyaz, yüzde 26.9'u gri, yüzde 7.6'sı mavi, yüzde 7.0'ı kırmızı, yüzde 6.9'u siyah, yüzde 1.7'si turuncu, yüzde 1.3'ü kahverengi, yüzde 0.6'sı sarı, yüzde 0.2'si yeşil renkli iken yüzde 1.0'i diğer renklerdeydi.

Kaynak: DHA

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