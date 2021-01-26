Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2020'de yüzde 54.8 arttı

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 601 bin 525 adet otomobilin yüzde 50'si benzin, yüzde 40.9'u dizel, yüzde 5.5'i LPG yakıtlı, yüzde 3.6'sı elektrikli veya hibritti.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 54 bin 488 adet otomobilin yüzde 15.2'si Renault, yüzde 13.4'ü Fiat, yüzde 9.3'ü Volkswagen, yüzde 7.3'ü Toyota, yüzde 7.2'si Peugeot, yüzde 6.2'si Ford, yüzde 5.3'ü Honda, yüzde 4.2'si Hyundai, yüzde 3.9'u Opel, yüzde 3.8'i Citroen, yüzde 3.6'sı Mercedes-Benz, yüzde 3.4'ü Skoda, yüzde 3.3'ü Dacia, yüzde 3.3'ü BMW, yüzde 2.0'ı Audi, yüzde 2.0'ı Kia, yüzde 1.3'ü Volvo, yüzde 1.2'si Nissan, yüzde 1.0'ı Seat, yüzde 0.5'i Jeep ve yüzde 2.7'si diğer markalardan oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılında trafikteki toplam taşıt sayısı 990 bin 577 adet artışla, 24 milyon 144 bin 857 adete yükseldi.

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 99 bin 41 adet otomobilin ise yüzde 38.3'ü dizel, yüzde 36.7'si LPG, yüzde 24.4'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0.3'ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3'tü.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 601 bin 525 adet otomobilin yüzde 29.6'sı 1401-1500, yüzde 24.3'ü 1300 ve altı, yüzde 24.1'i 1501-1600, yüzde 15'i 1301-1400, yüzde 5.9'u 1601-2000, yüzde 0.8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahipti.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 601 bin 525 adet otomobilin yüzde 46.8,'i beyaz, yüzde 26.9'u gri, yüzde 7.6'sı mavi, yüzde 7.0'ı kırmızı, yüzde 6.9'u siyah, yüzde 1.7'si turuncu, yüzde 1.3'ü kahverengi, yüzde 0.6'sı sarı, yüzde 0.2'si yeşil renkli iken yüzde 1.0'i diğer renklerdeydi.

Kaynak: DHA

