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Trafik borcuna, SGK prim borcuna, vergiye yapılandırma! TESK Başkanı esnaf için çağrı yaptı: 'Uzun vadeli yapılandırma şart'

13.07.2024 11:11
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TESK Genel Başkanı Palandöken'den "yeni yapılandırma" talebi geldi. "Esnafımızın düzlüğe çıkması için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart" çağrısında bulundu.

Trafik borcuna, SGK prim borcuna, vergiye yapılandırma! TESK Başkanı esnaf için çağrı yaptı: 'Uzun vadeli yapılandırma şart'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek enflasyon nedeniyle zor günler geçiren esnafın rahatlaması için "yeni bir yapılandırmaya" ihtiyaç olduğunu belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yüksek enflasyonun piyasaların dengesini bozduğuna işaret etti. Ekonominin canlanması ve devletin gelirini artırması için uzun vadeli bir yapılandırmaya ihtiyaç bulunduğunun altını çizen Palandöken, "Esnafımızın düzlüğe çıkması için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart." ifadesini kullandı.

TÜRK LİRASI (232)

156 MİLYAR LİRALIK GELİR

Yeniden yapılandırmanın devlete de önemli katkısı olacağını savunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Hem insanların borçtan kurtulmasını hem de istihdamın hareketlenmesini sağlayacak önemli bir şey. Bir yapılandırmayla ve bunun ödenebilir miktarlarda olmasının sağlanması suretiyle geçtiğimiz 2023 yılındaki 156 milyar liranın çok daha üstünde bir gelir sağlanmış olacak. Esnafın da mağduriyeti önlenecek."

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Yapılandırma
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