Trafik cezalarına 24 saat içinde 2 kez zam gelecek! Tablo belli oldu

Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili düzenleme Meclis'in gündeminde olacak. Hız sınır limitleri, emniyet kemeri, alkollü araç kullanma gibi pek çok düzenleme yapılacak. Hız limitini aşma cezası kademeli olarak 30 bin liraya kadar yükseliyor. Bu madde 31 Aralık 2025 günü yürürlüğe girecek. 1 Ocak 2026'da ise yeniden değerleme oranı (YDO) ile yüzde 25 daha zamlanıp 37 bin 500 lira olacak.

YÜZDE 10'LUK TOLERANS KALDIRILACAK

Halen hız sınırı aşımında alt sınır 2 bin 167 TL, üst sınır ise 9 bin 267 TL olarak uygulanıyor. Teklif ile alt sınır 2 bin, üst sınır ise 30 bin liraya yükseliyor. Mevcut durumda uygulanan yüzde 10 tolerans da kaldırılıyor.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 kilometre aşanlara 2 bin TL, 66 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL para cezası verilecek.

Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11-15 kilometreyi aşanlara 2 bin TL, 71 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL ceza verilecek. Sürücü ehliyetleri de 30-90 gün sürelerle geri alınacak.

HIZ LİMİTİ CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Sözcü'nün haberine göre, hız limiti cezaları şu şekilde olacak:



Yerleşim yeri içinde;



36-45 kilometreyi aşanlara 15 bin TL,

46-55 kilometreyi aşanlara 20 bin TL

56-65 kilometreyi aşanlara 25 bin TL

66 kilometreyi aşanlara 30 bin TL

**Yerleşim yeri dışında ise;

41-50 kilometreyi aşanlara 15 bin TL

51-60 kilometreyi aşanlara 20 bin TL

61-70 kilometreyi aşanlara 25 bin TL

Yerleşim yeri dışında hız limitini aşanlara kesilecek cezalar şöyle:

