Trafik cezalarına 24 saat içinde 2 kez zam gelecek! Tablo belli oldu

Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili düzenleme Meclis'in gündeminde olacak. Hız sınır limitleri, emniyet kemeri, alkollü araç kullanma gibi pek çok düzenleme yapılacak. Hız limitini aşma cezası kademeli olarak 30 bin liraya kadar yükseliyor. Bu madde 31 Aralık 2025 günü yürürlüğe girecek. 1 Ocak 2026'da ise yeniden değerleme oranı (YDO) ile yüzde 25 daha zamlanıp 37 bin 500 lira olacak.
Halen hız sınırı aşımında alt sınır 2 bin 167 TL, üst sınır ise 9 bin 267 TL olarak uygulanıyor. Teklif ile alt sınır 2 bin, üst sınır ise 30 bin liraya yükseliyor. Mevcut durumda uygulanan yüzde 10 tolerans da kaldırılıyor.
Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 kilometre aşanlara 2 bin TL, 66 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL para cezası verilecek.
Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11-15 kilometreyi aşanlara 2 bin TL, 71 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL ceza verilecek. Sürücü ehliyetleri de 30-90 gün sürelerle geri alınacak.
Sözcü'nün haberine göre, hız limiti cezaları şu şekilde olacak:
Yerleşim yeri içinde;
**Yerleşim yeri dışında ise;
Yerleşim yeri dışında hız limitini aşanlara kesilecek cezalar şöyle:
