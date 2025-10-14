FİNANS

Trafik cezalarına 24 saat içinde 2 kez zam gelecek! Tablo belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu haftaki gündemi trafik cezaları olacak. Yeni düzenleme 31 Aralık tarihinde yürürlüğe girecek. Aynı zamanda yeniden değerleme oranı uyarınca 1 Ocak 2026’da yüzde 25 oranında bir kez daha zam gelecek. İşte ceza sınırlarının detayları..

Trafik cezalarına 24 saat içinde 2 kez zam gelecek! Tablo belli oldu
Ezgi Sivritepe

Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili düzenleme Meclis'in gündeminde olacak. Hız sınır limitleri, emniyet kemeri, alkollü araç kullanma gibi pek çok düzenleme yapılacak. Hız limitini aşma cezası kademeli olarak 30 bin liraya kadar yükseliyor. Bu madde 31 Aralık 2025 günü yürürlüğe girecek. 1 Ocak 2026'da ise yeniden değerleme oranı (YDO) ile yüzde 25 daha zamlanıp 37 bin 500 lira olacak.

Trafik cezalarına 24 saat içinde 2 kez zam gelecek! Tablo belli oldu 1

YÜZDE 10'LUK TOLERANS KALDIRILACAK

Halen hız sınırı aşımında alt sınır 2 bin 167 TL, üst sınır ise 9 bin 267 TL olarak uygulanıyor. Teklif ile alt sınır 2 bin, üst sınır ise 30 bin liraya yükseliyor. Mevcut durumda uygulanan yüzde 10 tolerans da kaldırılıyor.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 kilometre aşanlara 2 bin TL, 66 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL para cezası verilecek.

Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11-15 kilometreyi aşanlara 2 bin TL, 71 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL ceza verilecek. Sürücü ehliyetleri de 30-90 gün sürelerle geri alınacak.

Trafik cezalarına 24 saat içinde 2 kez zam gelecek! Tablo belli oldu 2

HIZ LİMİTİ CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Sözcü'nün haberine göre, hız limiti cezaları şu şekilde olacak:

Yerleşim yeri içinde;

  • 36-45 kilometreyi aşanlara 15 bin TL,
  • 46-55 kilometreyi aşanlara 20 bin TL
  • 56-65 kilometreyi aşanlara 25 bin TL
  • 66 kilometreyi aşanlara 30 bin TL

Trafik cezalarına 24 saat içinde 2 kez zam gelecek! Tablo belli oldu 3

**Yerleşim yeri dışında ise;

  • 41-50 kilometreyi aşanlara 15 bin TL
  • 51-60 kilometreyi aşanlara 20 bin TL
  • 61-70 kilometreyi aşanlara 25 bin TL

Trafik cezalarına 24 saat içinde 2 kez zam gelecek! Tablo belli oldu 4

Yerleşim yeri dışında hız limitini aşanlara kesilecek cezalar şöyle:

  • 11-15 km/s aşanlara 2.000 TL
  • 31-40 kilometreyi aşanlara 12 bin TL,
  • 41-50 kilometreyi aşanlara 15 bin TL
  • 51-60 km/s aşanlara 20 bin TL
  • 61-70 kilometreyi aşanlara ise 25 bin TL
