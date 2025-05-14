FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Trafik cezalarında yeni dönem! AK Parti'den kanun teklifi: 3 yıla kadar hapis, 200 bin TL para cezası geliyor

Trafik cezaları için yeni düzenleme geliyor. AK Parti tarafından hazırlanan yeni kanun teklifine göre ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında olay yerinden ayrılan sürücülere hapis cezası geliyor. Hazırlanan kanun teklifi ile trafik cezalarında artış yaşanacak; seyir halinde cep telefonu kullanan 5 bin TL, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullananlar 200 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Trafik cezalarında yeni dönem! AK Parti'den kanun teklifi: 3 yıla kadar hapis, 200 bin TL para cezası geliyor

Trafik cezalarında değişiklik için AK Parti harekete geçti ve kanun teklifi hazırladı. AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu başkanlığında, trafik kurallarına uymayan sürücülere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı. AK Parti tarafından hazırlanan yeni kanun teklifine göre ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında olay yerinden ayrılan sürücülere hapis cezası gelirken, trafik cezalarında büyük artışlar var.

BU HAFTA MECLİS'E SUNULACAK

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklifle, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliklere gidilecek.

AŞIRI HIZ, KIRMIZI IŞIK İHLALİ, HATALI ŞERİT DEĞİŞİMİ...

Teklife göre, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapanlara, hatalı şerit değiştirenlere, dönüş kurallarına uymayanlara verilen idari para cezaları yükseltilecek.

thumbs_b_c_b3d2ecb9be4f0b4e195f238de94ff793 (1)

OLAY YERİNDEN AYRILANA CEZA

Maddi hasarlı, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunluluk dışında olay yerinden ayrılanlara uygulanan idari para cezası 46 bin liraya çıkarılacak.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Ayrıca ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunluluk dışında izin almadan olay yerinden ayrılan sürücüler, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak, sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

thumbs_b_c_685ea4d1d9b5e8c675c3ae4a73d83c58

CEP TELEFONU KULLANANA 5 BİN LİRA CEZA

Seyir halinde cep telefonu ve haberleşme araçları kullanan sürücülere uygulanan idari para cezası 5 bin liraya yükseltilecek. Bu kapsamda son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu kuralın ikinci defa ihlal edilmesi halinde sürücülere 10 bin lira idari para cezası verilecek.

Ayrıca son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası verilecek, sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

thumbs_b_c_26f48a172c6b974037b8ca3f6fb90ea6

200 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin lira, geçici olarak ehliyeti alınmasına rağmen araç kullananlar 20 bin lira, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullananlar 200 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Teklifle yük ve yolcu taşıyan araçlarda takograf, taksilerde taksimetre kullanılmasına yönelik de düzenlemelere gidilecek.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücrete ara zam ile ilgili Bakan Işıkhan'dan açıklama Asgari ücrete ara zam ile ilgili Bakan Işıkhan'dan açıklama
Altın alacaklar için net konuştu! 'Son ay' diyerek tarih verdiAltın alacaklar için net konuştu! 'Son ay' diyerek tarih verdi

Anahtar Kelimeler:
trafik cezası kanun teklifi ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı

Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı

Tarımda don can sıkmıştı! Erdoğan, 'Belirli ürünlerde sıkıntı yaşayacağız' diyerek tek tek saydı

Tarımda don can sıkmıştı! Erdoğan, 'Belirli ürünlerde sıkıntı yaşayacağız' diyerek tek tek saydı

Trafik cezalarında yeni dönem! 3 yıla kadar hapis, 200 bin TL para cezası geliyor

Trafik cezalarında yeni dönem! 3 yıla kadar hapis, 200 bin TL para cezası geliyor

Sucuk alırken 2 kere düşündürtecek liste! Bakanlık marka marka ifşa etti

Sucuk alırken 2 kere düşündürtecek liste! Bakanlık marka marka ifşa etti

6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 'En korkutucusu' diyerek duyurdu! 'Burada büyük deprem olursa şaşırmam' Deprem uzmanı 6 ilin ismini verdi

6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 'En korkutucusu' diyerek duyurdu! 'Burada büyük deprem olursa şaşırmam' Deprem uzmanı 6 ilin ismini verdi

Asgari ücrete ara zam ile ilgili Bakan Işıkhan'dan açıklama

Asgari ücrete ara zam ile ilgili Bakan Işıkhan'dan açıklama

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.