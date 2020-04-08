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Trafik cezanızı indirimli ödeyebilirsiniz! İşte yapmanız gerekenler...

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Trafik kurallarına uyulmaması ya da hataların gerçekleşmesi durumunda sürücüler, idari para cezasına çarptırılır. İdari para cezaları bazen sürücülerin yüzüne okunurken bazen de dolaylı olarak plakalara yazılır. Kişilere tebliğ edilen cezaların belirlenen süre içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim hakkı doğmuştur.

Trafik cezanızı indirimli ödeyebilirsiniz! İşte yapmanız gerekenler...

Trafik cezaları çeşitli nedenler ile sürücülere kesilebilir. Cezası tebliğ edilen vatandaşların haklı olduğunu ya da ceza kesilmesine yeterli delil olmadığını düşündükleri durumda itiraz etme hakları saklı tutulmuştur. İtiraz hakkının yanında trafik tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde cezasını ödeyenlere de erken ödeme indirimi imkanı verilmiştir.

Belirlenen süre içinde trafik cezası erken ödeme indirimi yüzde 25 olarak belirlenmiştir. Sürücünün şahsına ya da plakasına kesilen cezaların erken indirime tabi olabilmesi için mutlaka belirlenen süre içinde nakit olarak ödenmesi gerekir. Peki, 2020 güncel trafik cezaları ne kadardır? Erken ödeme indiriminden sonra trafik cezalarının miktarındaki değişiklikler nelerdir? İşte, trafik cezası erken ödeme indirimine dair merak edilen bütün detaylar...

TRAFİK CEZASI ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler; aldıkları ceza için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden kredi kartıyla ödeme yapabilirler. Aynı zamanda anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de trafik cezalarına ilişkin nakit ödeme yapılabilir. Anlaşmalı bankalar arasında; Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, HSBC, Finansbank, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ve Vakıfbank yer almaktadır.

Vatandaşlar, cezanın tescil tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgilerini ekleyerek Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden 22:00-02:00 saatleri dışında online olarak ödeme yapabilirler. Anlaşmalı bankaların mobil uygulaması ve internet bankacılığı üzerinden de birkaç kolay adımda trafik cezası ödenir.

2020 YILINDA GEÇERLİ OLAN EN YAYGIN TRAFİK CEZALARI VE ERKEN CEZA İNDİRİMİNDEN SONRA GÜNCELLENEN MİKTARLAR

  • Alkollü araç kullananlara ilk olayda 1.228 TL ceza kesilirken erken ödeme indirimi ile bu miktar 921 TL'ye çekilir.
  • Alkollü araç kullananlar ikinci kez yakalandıklarında 1.539 TL cezaya maruz kalırken erken ödeme indirimi ile bu miktar 1.154 TL'ye dönüşür.
  • Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 2.433 TL olarak belirlenirken erken ödeme indirimi ile bu miktar 1.855,55 TL'ye düşer.
  • Emniyet şeridini ihlal etmenin cezası 1.288 TL olarak belirlenirken erken ödeme indirimi ile bu miktar 921,20 TL'ye düşer.
  • Taşıma sınırı üstünde yolcu almanın cezası 104 TL olarak belirlenirken erken ödeme indirimi ile bu miktar 78,15 TL'ye düşer.
  • Seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası 288 TL olarak belirlenirken erken ödeme indirimi ile bu miktar 215,75 TL'ye dönüşür.
  • Karayollarında trafiği tehlikeye sokacak şekilde drift atmanın cezası 6.141 TL olarak belirlenirken erken ödeme indirimi ile bu miktar 4.606 TL'ye geriler.
  • Trafik belgesi ve tescil plakası olmadan karayoluna çıkmanın cezası 1.288 TL olarak belirlenirken erken ödeme indirimi ile bu miktar 751.50 TL'ye düşer.
  • Plakasız trafiğe çıkmanın cezası 1.698 TL olarak belirlenirken erken ödeme indirimi ile bu miktar 1.273,50 TL'ye düşer.
  • Muayenesiz araç kullanmanın cezası 288 TL olarak belirlenirken erken ödeme indirimi ile bu miktar 176,25 TL'ye evrilir.
  • Hız sınırını yüzde 10-30 aşmanın cezası 288 TL olarak belirlenirken erken ödeme indirimi ile bu miktar 176,25 TL olarak ödenir.
  • Hız sınırını yüzde 30-50 aşmanın cezası 598 TL olarak belirlenirken erken ödeme indirimi ile bu miktar 448 TL olarak ödenir.
  • Hız sınırını yüzde 50 aşmanın cezası 1.228 TL olarak belirlenirken erken ödeme indirimi ile bu miktar 921 TL olarak düzenlenmiştir.
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Anahtar Kelimeler:
trafik ceza, erken ödeme,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
acil para lazım ya memur maaşları bile verilemiyeck
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