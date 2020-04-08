Trafik cezanızı indirimli ödeyebilirsiniz! İşte yapmanız gerekenler...

Trafik cezaları çeşitli nedenler ile sürücülere kesilebilir. Cezası tebliğ edilen vatandaşların haklı olduğunu ya da ceza kesilmesine yeterli delil olmadığını düşündükleri durumda itiraz etme hakları saklı tutulmuştur. İtiraz hakkının yanında trafik tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde cezasını ödeyenlere de erken ödeme indirimi imkanı verilmiştir.

Belirlenen süre içinde trafik cezası erken ödeme indirimi yüzde 25 olarak belirlenmiştir. Sürücünün şahsına ya da plakasına kesilen cezaların erken indirime tabi olabilmesi için mutlaka belirlenen süre içinde nakit olarak ödenmesi gerekir. Peki, 2020 güncel trafik cezaları ne kadardır? Erken ödeme indiriminden sonra trafik cezalarının miktarındaki değişiklikler nelerdir? İşte, trafik cezası erken ödeme indirimine dair merak edilen bütün detaylar...

TRAFİK CEZASI ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler; aldıkları ceza için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden kredi kartıyla ödeme yapabilirler. Aynı zamanda anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de trafik cezalarına ilişkin nakit ödeme yapılabilir. Anlaşmalı bankalar arasında; Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, HSBC, Finansbank, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ve Vakıfbank yer almaktadır.