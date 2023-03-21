FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Trafik cezası borcu olanlar dikkat! Kanun resmen yürürlükte: 4.538 TL’lik borç 2.765 liraya inecek

Trafik cezası borcu olanlar dikkat! Kanun resmen yürürlükte: 4.538 TL’lik borç 2.765 liraya inecek

21.03.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılandırma kanunu resmen yürürlüğe girdi. Milyonlarca sürücüyü de yakından ilgilendiren kanun ile 31 Aralık 2022’den önceki 2000 TL’nin altındaki trafik cezası borçları silinecek. 31 Mayıs tarihine kadar sürecek yapılandırma başvurularında trafik cezası borcunun peşin ödenmesi halinde anaparada yüzde 25 indirim yapılacak. Enflasyon farkının da yüzde 90’ı silinecek. Böylece 4.538 liralık borç yapılandırma sonrasında 2.765 liraya inecek.

Trafik cezası borcu olanlar dikkat! Kanun resmen yürürlükte: 4.538 TL’lik borç 2.765 liraya inecek

Trafik cezası, ehliyet affı, MTV borçlarını da içeren yapılandırmaya ilişkin kanun yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve prim borçları ile cezalar ve kamuya olan diğer borçlar için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırma başvurusu yapılabilecek. İlk taksit ödemesi ile peşin ödemeler haziran ayında gerçekleştirilecek. Yapılandırma başvurusunda bulunanların gecikme faiz ve cezaları silinerek bunun yerine hesaplanan enflasyon farkı dikkate alınacak. Peşin ödeme yapanlar için hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek ve sadece yüzde 10 enflasyon farkı ile borcun anapara tutarı alınacak. İsteyenler 48 aya kadar taksitle ödeme yapabilecekler. Taksitle ödemede ise borç anapara + enflasyon farkına yıllık yüzde 9 oranında vade farkı uygulanacak.

iStock-525263581

2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberinde, Bir alacağın tahsilinden vazgeçilebilmesi için vadesinin 31 Aralık 2022 tarihinden önce dolması, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla her bir borçlu adına tahakkuk ettiği halde ödenmemiş anapara ve gecikme cezası şeklindeki borçların toplamının tüm vergi daireleri itibarıyla 2 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin A vergi dairesine 560 TL damga vergisi, B vergi dairesine 950 TL trafik cezası bulunması halinde, toplam borç 2 bin liranın altında kaldığı için borcun tamamı silinecek.

1 (111)

BİR AY İÇİNDE ÖDEMEYENE AYLIK YÜZDE 5 FAİZ

2004 yılından önce trafik cezaları on gün içinde ödenmezse iki katına, yirmi gün içinde ödenmezse üç katına çıkmakta idi. 2004 yılında çıkartılan kanunla uygulama değişti. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde 5 faiz uygulanıyor. Bu suretle bulunacak tutar, cezanın iki katına kadar çıkabiliyor. 16 Temmuz 2004 tarihinden öncesine ait trafik cezaları yapılandırılırken, anaparanın üç katına çıkmış tutar esas alınacak.

iStock-476503873

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 90’I SİLİNİYOR

Yapılandırılan trafik cezaları peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin ödemelerde hem anaparada yüzde 25 indirim yapılacak, hem de gecikme cezası yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ını silinecek.

Örneğin, 17 Ekim 2021 tarihinde 2.453 TL trafik cezası kesilmiş olsun. O tarihten bu yana uygulanan faiz oranı yüzde 85 olduğu için 2.085 TL faiz borcu bulunuyor. Trafik cezası anaparası ve gecikme faizi toplamı 4.538 TL’ye ulaşıyor. Yapılandırma başvurusu yapıldığında 2085 TL gecikme faizi yerine 312.76 TL enflasyon farkı hesaplanacak. Böylece yapılandırma sonrası borç 2.765.76 TL olacak.

Bu borcu 3 yılda ödemek isteyen vatandaşa yüzde 27 oranında vade farkı uygulanacak ve borcu 3 bin 512.52 TL’ye çıkacak. Borç ayda 97.57 TL taksitle 36 ayda ödenebilecek.

Aynı vatandaş, Haziran ayına kadar peşin ödeme başvurusunda bulunursa bu kez 2.453 TL anaparanın yüzde 25’i silinecek. Enflasyon farkı olarak hesaplanan 312.76 TL’nin de sadece yüzde 10’unu (31.73 TL) ödeyecek, kalan tutar silinecek. Böylece 1.871.03 TL ödeyerek 4.538 TL borçtan kurtulacak.

iStock-1443319166

DAVALIK TRAFİK CEZASINA DA YÜZDE 50 İNDİRİM

Dava açma süresi geçmemiş veya ilk derece mahkemelerinde dava açılmış olan trafik cezalarında yüzde 50 oranında indirim yapılacak.

Örneğin, 2021 yılında 2.698 TL trafik cezası kesilmiş olsun. Vatandaşın ilk derece mahkemesinde yaptığı itiraz üzerine açılan dava devam ederken yapılandırma başvurusu yapıldığında 2.698 TL cezanın yarısı silinecek. Peşin ödeme yapıldığı takdirde, toplam 2.428 TL tutarındaki gecikme faizi yerine hesaplanan 182.12 TL enflasyon farkının da yüzde 90’ı silinecek. Böylece vatandaş 1.349 TL + 18.21 TL olmak üzere toplam 1.367,21 TL ödeyerek borçtan kurtulacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı! İŞKUR ve KPSS ile 42 500 işçi Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı! İŞKUR ve KPSS ile 42 500 işçi Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Bayram ikramiyesi artacak mı? Açıklama geldi! Asgari ücret hesabı...Bayram ikramiyesi artacak mı? Açıklama geldi! Asgari ücret hesabı...
EYT’liler için bankalar yarışa başladı! EYT’liler için bankalar yarışa başladı!
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

Akaryakıt tabelaları bugün zamlı yandı: Motorin fiyatları üçüncü kez değişti!

Akaryakıt tabelaları bugün zamlı yandı: Motorin fiyatları üçüncü kez değişti!

EYT’den emekli olamayana toplu para! SGK o detayı duyurdu! İade alabilecekler…

EYT’den emekli olamayana toplu para! SGK o detayı duyurdu! İade alabilecekler…

Bakan Koca duyurdu! 42 bin 500 yeni personel istihdamı

Bakan Koca duyurdu! 42 bin 500 yeni personel istihdamı

Fed faiz senaryosuna göre gram altın tahmini

Fed faiz senaryosuna göre gram altın tahmini

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.