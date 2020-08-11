Trafik cezası olanlara müjde! Büyük indirimden faydalanmak için..

Elbette öncelikle her sürücünün kurallara uyarak hiç ceza almaması gerekiyor. Yine de trafik cezası bulunuyorsa, cezanızı indirimli bir şekilde ödemenin bir yolu bulunuyor. Hanenize gelen ağır cezaları hafifletmek için yazımızda yapmanız gerekenleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık. İşte trafik cezasını indirimli ödemenin yolu...
TRAFİK CEZASI NASIL İNDİRİMLİ ÖDENİR?
Trafik cezaları, sürücüleri hatalı ve tehlikeli araç kullanmaktan caydırmak için veriliyor. Buna rağmen ülkemizde trafik kurallarına uymayan birçok sürücü bulunuyor. Oldukça ağır olan trafik cezalarını indirimli ödemenin yolu ise erken ödeme şartından yararlanmaktan geçiyor. Trafik cezalarınızı erken ödeyerek %25 oranında indirim sağlayabiliyorsunuz. İşte detaylar:
Sürücünün ilk önce cezanın hanesine ibraz edilmesini beklemesi gerekiyor.
Haneye ibraz edilen cezayı 15 gün içinde ödemesi durumunda indirimden yararlanıyor.
EĞER TRAFİK CEZALARI ERKEN ÖDENİRSE CEZA NE KADAR OLUYOR?
Belli başlı bilinen trafik hatalarını listeleyip indirimli ceza tutarlarını sıraladık. Eğer indirimden yararlanılırsa yeni ceza tutarları şu şekilde:
Emniyet kemeri takma kuralına uymamanın cezası 132 lira olarak belirleniyor. Eğer indirimden yararlanılırsa bu ceza 99 liraya düşüyor.
Hız limitini aşmama kuralına uyulmazsa 288 lira gibi ağır bir trafik cezası sizi bekliyor. Erken ödeme indirimine uygun olarak ödenirse ceza tutarı 216 liraya düşüyor.
Araç kullanırken cep telefonu kullanmak da ağır trafik cezalarından biridir. Ceza tutarı 288 lira iken, eğer 15 gün içinde ödenirse 216 liraya iniyor.
Ehliyetsiz araç kullanmak ise yasa dışıdır. Buna rağmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalanılırsa trafik cezası olarak hanenize 2.473 lira ceza geliyor. Erken ödemeniz durumunda 1.855,50 liraya düşüyor.
TRAFİK CEZASI OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?
Trafik cezaları iki yönlü işliyor.
İlk olarak, trafik kurallarına uymadığınız durumda, trafik polisleri anında müdahale ederse size doğrudan ceza tutanağını veriyor.
Böylece 15 günlük süreç başlamış oluyor.
Diğer türlüyse trafik kurallarına uymadığınız anda radar, EDS veya dronelar cezayı tespit ediyor.
TRAFİK CEZALARI İNDİRİMLİ NASIL ÖDENİR?
Erken ödeme indiriminden faydalanmak için 15 gün içerisinde anlaşmalı bankalar aracılığıyla ceza tutarınızı ödeyebilirsiniz.
Ayrıca PTT şubelerine de 15 gün içinde ödemeniz durumunda indirimden faydalanabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum