Trafik cezası olanlara müjde! Büyük indirimden faydalanmak için..

Elbette öncelikle her sürücünün kurallara uyarak hiç ceza almaması gerekiyor. Yine de trafik cezası bulunuyorsa, cezanızı indirimli bir şekilde ödemenin bir yolu bulunuyor. Hanenize gelen ağır cezaları hafifletmek için yazımızda yapmanız gerekenleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık. İşte trafik cezasını indirimli ödemenin yolu...

TRAFİK CEZASI NASIL İNDİRİMLİ ÖDENİR?

Trafik cezaları, sürücüleri hatalı ve tehlikeli araç kullanmaktan caydırmak için veriliyor. Buna rağmen ülkemizde trafik kurallarına uymayan birçok sürücü bulunuyor. Oldukça ağır olan trafik cezalarını indirimli ödemenin yolu ise erken ödeme şartından yararlanmaktan geçiyor. Trafik cezalarınızı erken ödeyerek %25 oranında indirim sağlayabiliyorsunuz. İşte detaylar:

Sürücünün ilk önce cezanın hanesine ibraz edilmesini beklemesi gerekiyor.

Haneye ibraz edilen cezayı 15 gün içinde ödemesi durumunda indirimden yararlanıyor.

Erken ödeme indirimi ise %25 oranında gerçekleşiyor.

EĞER TRAFİK CEZALARI ERKEN ÖDENİRSE CEZA NE KADAR OLUYOR?

Belli başlı bilinen trafik hatalarını listeleyip indirimli ceza tutarlarını sıraladık. Eğer indirimden yararlanılırsa yeni ceza tutarları şu şekilde: