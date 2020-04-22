Trafik cezasını indirimli ödeyebilirsiniz! Cezayı ucuza kapatmak için...

Ülkemizdeki trafik polisleri ne yazık ki kurallara uymayan sürücüler nedeniyle oldukça yoğun mesai yapıyor. Kırmızı ışıkta geçmek, hatalı sollama, yanlış yere park etme, ters yöne girme ve en önemlisi de ehliyet kemeri takmadan araç sürme en çok yapılan ihlallerin başında geliyor. Hal böyle olunca can ve mal kaybının önüne geçerek sürücüleri trafik kurallarını ihlalden caydırmak için trafik cezası kesmekten başka çare kalmıyor. Özellikle son dönemlerde artan trafik cezası tutarları nedeniyle sürücüler erken ödeme indirimi üzerine yoğunlaşıyor. Eğer sürücü, tarafına ibraz edilen trafik cezasını ibraz tarihinden itibaren 15 gün içerisinde öderse %25 oranındaki erken indirimden faydalanabiliyor.

Trafik kurallarına uymayan sürücüler trafik cezalarıyla sık sık karşılaşıyor. Kırmızı ışıkta geçme, aşırı hız yapma, alkollü araba kullanma trafik cezasını oluşturan sebeplerin yalnızca birkaçı. Hem can hem de mal kaybına yol açan trafikteki kural ihlalleri sebebiyle uygulanan trafik cezaları bir nebze olsun sürücüler üzerinde caydırıcı bir etki yaratıyor. Oldukça yüksek tutarlı olan trafik cezalarını tanınan erken ödeme hakkı sayesinde %25 oranında indirimli bir şekilde ödeyebilirsiniz. Trafik cezalarının erken ödenmesi ve sağladığı avantajlar ile ilgili ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz.

ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ UYGULANDIĞINDA ÖDENEN CEZA TUTARLARI

Özellikle son birkaç yılda uygulanan zamlar sonucunda 5 bin liraya kadar ulaşan trafik cezalarıyla karşılaşabilmek mümkün. Geç ödendiğinde üzerine bir de faiz bedeli eklenen trafik cezaları bütçeyi ciddi anlamda sarsıyor. Eğer tarafınıza bildirilen trafik cezasını erken öderseniz %25 oranındaki indirimden yararlanarak bütçenizden daha az bir miktarı feda etmiş olabilirsiniz. Bazı trafik cezaları ve uygulanan erken ödeme indirimi sonucundaki tutarlar ise şu şekilde;

Emniyet kemeri takmama: 132 TL (erken ödeme indirimiyle 99 TL)

Hız sınırını aşma: 288 TL (erken ödeme indirimiyle 176,25 TL)

Hatalı sollama: 288 TL (erken ödeme indirimiyle 216 TL)

Ehliyetsiz araç kullanma: 2.473 TL (erken ödeme indirimiyle 1.855,25 TL)

Alkollü araç kullanma: 1.228 TL (erken ödeme indirimiyle 921 TL)

ERKEN ÖDEME NEREYE YAPILABİLİR?

Sürücüye doğrudan trafik polisi tarafından bir ceza kesildiğinde anında o kişiye ceza tutanağı teslim ediliyor. Bu durumda da sürücünün erken ödeme indirimin yararlanması için tanınan ilk 15 günlük süre hemen başlamış oluyor. Ancak radar, drone veya EDS kanalıyla tespit edilen kural ihlalleri olduğunda ceza sürücünün adresine belirli bir süre sonrasında teslim ediliyor. Söz konusu teslimat süresi Emniyet Genel Müdürlüğü sisteminde en geç 7 gün içerisinde onaylanan bir trafik cezasının ilgili adrese de 10 veya 30 gün arasında ulaştırılmasını kapsıyor. Bu yüzden sık aralıklarla e-Devlet sistemine girerek tarafınıza bir trafik cezasının kesilip kesilmediğini kontrol etmenizde yarar var. Böylece 15 günlük indirimli ödeme imkanını da kaçırmamış olursunuz.

Sürücü %25'lik erken ödeme indiriminden yararlanarak trafik cezasını anlaşmalı olan bankaların şubelerinden ödeyebilir. Banka şubelerine ek olarak PTT şubeleri de ceza tahsilatı yapıyor. Dışarı çıkmadan bu işlemi evinizden halletmek isterseniz de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesine giriş yaparak kredi kartınızla kolayca trafik cezası ödemesini tamamlayabilirsiniz.

