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Trafik sigortası azami primleri ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayınlandı! Trafik sigortası fiyatlarına zam mı geldi?

17.05.2022 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklik sonrası trafik sigortası azami primleri merak ediliyor. Peki trafik sigortası azami primleri ne kadar oldu? Trafik sigortası fiyatlarına zam mı geldi? İşte merak edilenler...

Trafik sigortası azami primleri ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayınlandı! Trafik sigortası fiyatlarına zam mı geldi?

1 Haziran tarihinden itibaren trafik sigortası azami primlerinde, Mayıs ayı primlerine göre artış yaşanmış olacak. Son gelişmelere haberine göre, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?

TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de de yayınlanan ve yeni yapılan düzenlemeye göre 1 Haziran’dan itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artmış olacak. Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20’ye çıkmıştı.

YÜZDE 50 AZALTILACAK VEYA İKİ KATINA ÇIKABİLECEK

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Aynı zamanda trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek ya da tersine iki katına çıkarılabilecek.

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