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Trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte yeni rakamlar

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) 2026 yılı Haziran ayına ait Trafik Sigortası Azami Brüt Primlerini duyurdu.

Trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte yeni rakamlar
Hande Dağ

Araç sahiplerini yakından ilgilendirecek bir gelişme yaşandı. Buna göre; haziran ayı için yeni azami trafik sigortası primlerini belli oldu.

Trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte yeni rakamlar 1

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Haziran 2026 döneminde geçerli olacak azami zorunlu trafik sigortası prim tutarlarını açıkladı.

SBM tarafından yayımlanan verilere göre; İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen bir kişinin aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 18 bin 421 TL vermesi gerekecek. Trafik sigortası yaptırılmadan yola çıkılması halinde ceza kesilmesi ve aracın bağlanması durumu bulunuyor.

Trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte yeni rakamlar 2

TRAFİK SİGORTASINDA YENİ PRİMLER BELLİ OLDU

Haziran itibarıyla trafik sigortası primlerine zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta olan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 55 bin 262 TL olurken riski en düşük olan sekizinci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 210 TL oldu.

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Diğer yandan Ankara'da ise sıfırıncı basamaktaki içten yanmalı motora sahip riski sürücünün primi 53 bin 698 TL. Ankara'da riski en düşük olan sekizinci basamaktaki sürücünün primi ise 8 bin 950 TL olarak belirlendi.

Trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte yeni rakamlar 3

TAKSİLER İÇİN HAZİRAN PRİMLERİ

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 154 bin 416 TL olarak açıklandı. Sekizinci basamaktaki tutar ise 25 bin 736 TL olarak belirlendi. Söz konusu tutarlar Ankara'da ise en yüksek 150 bin 46 TL, en düşük 25 bin 8 TL olarak açıklanırken İzmir'de en yüksek 145 bin 676 TL, en düşük 24 bin 279 TL oldu.

Tüm tutarlar; ile, basamağa, araç grubuna ve yakıt türü gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik sigortası
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