FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Trafik sigortasında yeni düzenleme! Dikkat! Artış yapıldı

Trafik sigortasında yeni düzenleme! Dikkat! Artış yapıldı

05.08.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Zorunlu Trafik Sigortası Prim/Öz sermaye katsayısında değişiklik yapıldı. SEDDK'nın internet sitesinde yer alan düzenlemeye göre, şirketlerin trafik sigortası primleri o yıl sonu öz sermayelerinin 5 katını geçemeyecek.

Trafik sigortasında yeni düzenleme! Dikkat! Artış yapıldı

Araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme geldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından zorunlu trafik sigortası için düzenleme yapıldı.

SEDDK'nın internet sitesinde yer alan düzenlemeye göre, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulamalarında azami prim artışlarına bağlı olarak prim/öz sermaye katsayında artış yapıldı.

iStock-1132349033 (4)

Buna göre, sigorta şirketlerinin bir takvim yılı içinde ürettiği Karayolları Motorlu Araçları Zorunlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (KMAZMSS) primleri toplamı bir önceki yıl sonu öz sermayelerinin beş katını geçemeyecek.

Yıl içinde şirket dışı kaynaklardan nakit sermaye artışı sağlanmış olması halinde ilgili şirket, nakit sermaye artış tutarının belirlenen katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutar kadar ilave limit hakkı elde edecek. Örneğin; cari yıl içinde şirket dışı kaynaklardan sağlanan 20 milyon liralık nakit sermaye artışı şirketin prim üretim limitini 100 milyon lira artıracak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankasından kritik adım!Merkez Bankasından kritik adım!
Benzin ve motorine indirim gelecek mi?Benzin ve motorine indirim gelecek mi?
Takım elbise ile satıyor! Aylık kazancı 30 bin liraTakım elbise ile satıyor! Aylık kazancı 30 bin lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

En fazla döviz alan iller belli oldu!

En fazla döviz alan iller belli oldu!

Yüzde 25 indirim yapıldı! İşte yeni fiyatlar....

Yüzde 25 indirim yapıldı! İşte yeni fiyatlar....

EYT’de dikkat çeken yeni detay!

EYT’de dikkat çeken yeni detay!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kötü haberi verdi! "Sağ göğsümde..."

Kötü haberi verdi! "Sağ göğsümde..."

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”

Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.