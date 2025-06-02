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Trafikte bayram önlemleri! Ağır taşıtlara kısıtlama, 30 km'de bir radar, otobüslerde iki yenilik...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4-6 Haziran tarihleri arasında belirli güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrine geçici kısıtlama getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, ayrıca 30 kilometrede bir radar olduğunu ve otobüslerde iki yenilik getirdiklerini söyledi.

Trafikte bayram önlemleri! Ağır taşıtlara kısıtlama, 30 km'de bir radar, otobüslerde iki yenilik...
Devrim Karadağ

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, yola çıkacak vatandaşlar için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyarılarını peş peşe sıraladı. Bayram trafiği için alınacak önlemleri açıklayan Bakan Yerlikaya, 4-6 Haziran tarihleri arasında belirli güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrine geçici kısıtlama getirildiğini açıkladı. Bakan Yerllikaya'nın radar uygulaması ve otobüslerle ilgili sözleri de dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber'de yaptığı açıklamalar şöyle;

"Kurban Bayramı yaklaştı, biz bakanlık olarak ülkemizin huzuru ve güvenliği için trafikteki güven ve huzur için çalışmalara başladık. Tedbirler uygulanıyor. 81 valiliğe talimatları gönderdik. Bayramda gidiş dönüşlerde pik dönem oluyor. Bayramlaşmalarda şehir merkezlerinde trafikte yoğunlaşma oluyor. Bütün tedbirleri riski ortadan kaldırmaya yönelik aldık. 69 bin civarında polis ve jandarmamız görevli olacak. 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel yollarda olacak. Bin 485 emniyet ve jandarmadaki radarlarımızın hepsi iş başında. Vatandaşlarımıza ceza yazmak gibi derdimiz yok, tek derdimiz can kaybı yaralanma olmasın.

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OTOBÜSLERDE İKİ YENİLİK

Şehirler arası otobüslerde iki yenilik yaptık. Daha önce gizli yolcu olarak yaptığımız denetimin faydalarını gördük ve bunu çok daha güçlü hale getirdik. 81 il terminallerinde hatta bazı büyük ilçe terminallerinde görevli arkadaşlarımız gizli yolcu gibi otobüslere biniyor ve seyahat ediyor. Burada sürücünün tutum ve davranışları takip ediliyor. Kurallara olan hassasiyeti kayıt altına alınıyor. Burada yolda bir uygulama olursa kendi arkadaşının denetimi nasıl yaptığını da denetliyor. Onu da kayıt altına alıyor. Bu yolculuğun sonunda kendisini karşılaması için oradaki ekibe haber veriyor ve yolculuğun sonunda kendini otobüste tanıtıyor.

"30 KİLOMETREDE BİR RADAR VAR"

30 kilometrede bir radar var. Otoyollarda 120 radarımız olacak. Bu radarlarla gece gündüz hız denetimini yapıyoruz. Havadan trafik denetimi de yapıyoruz. 37 ilde helikopter ile, 81 ilde ise drone'lu denetimdeyiz. Otobüs terminallerinde polis başmüfettişi görevlendirdik. Mobil radar ile gece gündüz hız denetimini yapıyoruz.

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AĞIR TAŞITLARA KISITLAMA

4 Haziran Çarşamba saat 16.00 ile 6 Haziran Cuma saat 11.00'e kadar trafiği seyreltme açısından kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar belirlenen yollarda seyirlerine müsaade edilmeyecek. Yani ağır taşıtlara bu zaman aralığında bir kısıtlama olacak. Yaş sebze-meyve, süt ve süt ürünleri gibi malzeme taşıyan araçlar gibi bazı istisnai durumlar olacak. Onlara izin verilecek.

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YAKA KAMERASI İLE KAYIT YAPILACAK

Vatandaşla güvenlik birimlerinden kim yüz yüze temasa geçiyorsa yaka kamerası ile kaydedilecek."

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ali Yerlikaya trafik bayram
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