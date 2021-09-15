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Trakya Birlik açıkladı! İşte ayçiçeği avans fiyatları

15.09.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de bitkisel yağ tüketiminde yüzde 80-85 civarında payı ve yüzde 50'lere varan yüksek yağ oranı ile stratejik öneme sahip yağlık ayçiçeğine, Trakya Birlik tarafından yapılan açıklamaya göre 5 lira 100 kuruş avans ödemesi yapılacak.

Trakya Birlik açıkladı! İşte ayçiçeği avans fiyatları

Trakya Birlik tarafından yapılan açıklamada, "Dünyada farklı varyantlar ile devam eden pandemi süreci, son 1-1,5 yıllık süreçte gerek sanayi gerekse tarımsal alanlarda arz talep değişikliklerine yol açtı. Üretim açığı olan ülkelerin emniyet stoku oluşturma, arz fazlası olan ülkelerin ise, ürünlerini dünya pazarında daha değerli fiyatlama politikaları genel emtia fiyatlarını tarihi zirve seviyelerine taşımıştır. Bu gelişmelerin ışığında 2020/2021 üretim sezonu yağlık ayçiçeği ürün fiyatlarında yüzde 50’yi aşan artışlar yaşanmış bu suretle ayçiçeği çiftçilerimizin en çok kazanç sağladığı başlıca ürün haline geldi. Söz konusu kazanç seviyesinin oluşturduğu pozitif etkiyle içinde bulunan 2021/2022 üretim sezonunda yeni üretim alanları kazanılmış olup, ilk defa bir milyon 600 bin ton seviyesinde rekor üretim gerçekleştirilerek Türkiye'de yeterlilik oranının yüzde 70 seviyesine ulaşması beklenmektedir" denildi.

TRAKYA BİRLİK'TEN AYÇİÇEĞİ AVANS FİYATLARI AÇIKLAMASI

Türkiye'de yağlık ayçiçeği üretiminde yaşanan artışın çiftçi memnuniyetinin sağlanarak sürdürülebilir kılınması için ülkenin kendi kendine yeterlilik seviyesi olan asgari 2 milyon 500 bin ton üretim hedefine ulaşılmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, 2021-2022 üretim sezonu çiftçi fiyatlamasının büyük önem arz ettiği ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi;

"Tarımsal üretimin en temel girdilerinden olan gübre ve ilaç fiyatlarında yüzde 100’ü aşan artışlar çiftçilerin tarım ürünleri fiyatlamalarındaki hassasiyetlerini haklı olarak artırdı. Bu üretim hedefi ve çiftçi bekleyişlerine ek olarak iç piyasa ürün fiyatlarını etkileyen ithal ikame ürün piyasaları tetkik edildiğinde, 2021-2022 sezonunda dünya yağlık ayçiçeği tohum üretiminin bir önceki sezona göre 6-8 milyon ton fazla gerçekleşerek, yaklaşık 58 milyon ton ile rekor seviyede oluşması beklenmektedir. Hububat üretimde dünyada yaşanan daralmanın aksine yağlık ayçiçeği üretimdeki önemli artış, gümrük vergisi uygulamalarının da etkisiyle Türkiye'de iç piyasa fiyat dinamiklerini baskı altına alındı. Buna bağlı olarak Türkiye'deki mevcut gümrük rejimi uygulamaları, dünya rekoltesi ve beklenen fiyat seviyeleri, döviz kurlarının olası seyri gibi fiyatlamaya tesir eden tüm parametreler, Trakya Birliğince değerlendirilerek, oluşan piyasa şartları çerçevesinde 2021-2022 sezonunda üretici ortaklarına yüzde 40 yağlı baz ürün için 5 lira 100 kuruş ton başına avans ödemesinde bulunulması karar altına alındı. Uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans tutarı 5 lira 406 TL ton başına, yüzde 50 yağlı ürün için avans tutarı 5 lira 865 TL olarak uygulanacak."

Trakya Birlik tarafından yapılan açıklamanın devamında, "Ülkemiz için stratejik öneme sahip tüm ihtiyaçların yerli ve milli imkanlarla sağlanması noktasında çok önemli bir kilometre taşı olacak doğalgaz kaynağının keşfiyle oluşan olumlu atmosfere ek olarak, pandemi sürecinde global ölçekte stratejik politika haline gelen gıda arz güvenliği kavramında karşılığını bulan 'ülkemiz tarımsal üretiminin kendi kendine yeter seviyeye ulaştırılması' hedefine yönelik olarak büyük bir dönüşüme öncülük etmesi beklenen 2021/2022 tarımsal üretim sezonunun ülkemiz, milletimiz, üretici ortaklarımız ve tüm çiftçilerimiz için bereketli ve hayırlı olmasını diler, pandemi sürecinde büyük bir özveriyle ülkemiz için üretimine durmaksızın devam eden, onlar için ne yapsak asla yeterli olmayacak milletin efendisi cefakar Türk çiftçisine teşekkür ve şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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