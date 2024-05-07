Tren altı yaşam alanı oluyor

Yaklaşık iki yıldır devam eden değişimle birlikte, Söğütlüçeşme çevresindeki açık alanlar ve yeşillikler, Avrupa’nın en büyük yeme içme ve açık hava pazarı alanına dönüşüyor.

Projenin geçmişi incelendiğinde, Akfen Grubu’nun Devlet Demiryolları’na ait olan istasyona viyadük yapımı karşılığında çevre düzenlemesini üstlendiği ortaya çıkıyor.

Projenin geliştirilme sürecinde Akfen’in patronu Hamdi Akın’ın öncülüğünde, New York, Londra ve Barselona gibi şehirlerdeki benzer alanları inceleyerek Kadıköy için yeni bir konsept geliştirildi.

Yenilenen alanda, açık alanlar, yeşillikler ve çeşitli yeme içme noktaları bulunacak. Ayrıca, bölgeye yeni bir performans sanatları merkezi de eklenecek. Eylül ayında açılacak bu merkez, geniş bir sanat etkinlikleri yelpazesi sunacak.

Bu projeyle birlikte Söğütlüçeşme, sadece bir tren istasyonundan öte, Kadıköy’ün kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlayan önemli bir nokta haline gelecek.







