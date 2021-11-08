Trendyol indirimi başladı mı? 11 11'in anlamı nedir?

Black Friday (Kara Cuma) teriminin ardından 11.11 indirimleri diye bir terim ortaya çıkmıştı. 11.11 indirimlerinde birçok ürün grubu, normal günlerden daha uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. e-ticaret devleri de bu günlerde yaptıkları özel indirimlerle tüketimi özendiriyor…

11.11’İN ANLAMI NEDİR?

Her şey 1990'lı yıllarda düzenli ilişkisi olmayan dört Çinli öğrencinin, şaka amaçlı, kendilerine hediyeler almasıyla başlamıştır. Sevgilisi olmayan bu öğrencilerin yaptıkları bu hareket okulda dikkat çekmiş ve geleneksel bir hal almıştır. Bunun üzerine bugüne "Yalnızlar Günü" (Singles' Day) adı verilmiş ve her 11 kasımda sevgilisi olmayan öğrenciler kendilerine hediyeler alarak bu günü geleneksel hale getirmeyi başarmış ve günümüze kadar gelmiştir. 11.11 tarihinde dört tane "1" olmasından dolayı bu tarih yalnızlığın simgesi olarak görülmüştür.

11.11 NASIL ALIŞVERİŞ FESTİVALİ OLDU?

1999 yılında Alibaba.com'u kuran Jack Ma, şirketi kurmadan önce Çin'in Hangzhou şehrinde İngilizce öğretmeniydi. 11 kasımın gençler arasında giderek yaygınlaştığını fark eden Jack Ma, 11 kasımdaki alışveriş çılgınlığını 2009 yılında internet ortamına getirmiştir. Her yıl Amerika'da kutlanan Black Friday çılgınlığı neden Çin'de de olmasın diye düşünen Jack Ma tahmin edemediği bir ilgiyle karşılaşmıştı. 11.11 günü saat 00:00'da başlayan bu etkinlikte, birçok e-ticaret sitesi ürünlerinde %50'den fazla indirim uygular. 11.11'de yapılan bu indirimler 24 saat boyunca devam eder. Alibaba, 2020 yılında 11.11 alışveriş festivali sonrasında eriştiği ciro ABD'de yapılan Black Friday ve Cyber Monday festivalleri sırasında yapılan satış miktarının toplamından fazla satış yaparak rekora geçmiştir. 2020 yılında Alibaba, 11.11 alışveriş çılgınlığında 24 saat boyunca saniyede yaklaşık 600.000 sipariş almıştır. Satışlar, bir önceki yıllara göre hep rekor kırmıştır. Bu durum birçok e-ticaret sitesini harekete geçirmeyi başarmıştır. 11.11'de yapılan online alışveriş festivaline katılımın çok büyük olduğu fark edilince dünyada yayılmaya başlamış ve e-ticaret siteleri 11.11'de büyük indirimler yaparak bugünü geleneksel alışveriş gününe çevirmiştir. 11.11 alışveriş festivali sadece Çin ile sınırlı kalmayıp, Türkiye de dahil 200ü aşkın ülkede kutlanmaktadır. Günümüzde e-ticaret siteleri yaptıkları bu büyük indirim kampanyalarıyla kullanıcıları etkilemeyi başarmıştır. Trend ve indirimli ürünleriyle cezbedici fırsatlar sunmaya devam etmektedir. 11.11 indirim gününde yaşanan bu alışveriş çılgınlığında özellikle elektronik aletlere gösterilen ilgi dikkat çekmektedir.

Çin'de başlayan Yalnızlar Günü (Singles' Day) olarak adlandırılan indirim festivali e-ticaret sitelerinin gelişmesiyle giderek dünyaya yayılmaktadır. 11.11 alışveriş festivali birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kutlanıyor. E-ticaret sitesinden yapılan bu alışverişler insanlara büyük kolaylık sağlıyor ve vakit kaybını önlüyor. E-ticaret sitelerinde gerçekleşen 11.11 indirimleri sayesinde insanlar istedikleri ürünü hızlıca bulabiliyor hatta kampanyalar sayesinde çok daha uygun fiyatlarla karşılaşabiliyor.



