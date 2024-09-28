FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Trenlere yerli ve milli muayene sistemi geliyor

Trenlere yerli ve milli muayene sistemi geliyor

28.09.2024 13:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen Türk mühendislerce geliştirilen otomatik tren muayene istasyonlarını (OTMİ) yıl sonunda devreye almayı planladıklarını belirterek, "OTMİ'ler, trenler hareket halindeyken dahi otonom olarak demir yolu araçlarını, mevcuttaki muayene istasyonlarından daha ileri seviyede muayene edilebilecek. Böylece araçlardaki kusurları büyük kayıplara yol açmadan tespit edilecek." ifadelerini kullandı.

Trenlere yerli ve milli muayene sistemi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (TÜBİTAK RUTE) tarafından geliştirilen OTMİ çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve demir yolu ağının çeşitli noktalarına yerleştirilecek OTMİ'lerle trenlerin tekerlerinde oluşması muhtemel çatlak, kırık, fren sistemi hatalarıyla olağan dışı ısınmalar gibi kusurların önceden tespit edilebileceğini bildiren Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OTMİ'ler trenler hareket halindeyken dahi otonom olarak demir yolu araçlarını, mevcuttaki muayene istasyonlarından daha ileri seviyede muayene edilebilecek. Böylece araçlardaki kusurlar büyük kayıplara yol açmadan tespit edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, kara yollarındaki akıllı ulaşım sistemleri dönüşümünü demir yollarında da başlattıklarına işaret ederek, "Demir yollarında dijitalleşme ve akıllı sistemler alanında imza attığımız en önemli projelerden biri olan OTMİ, uluslararası standartlara ve gelişen teknolojiye uygun, güvenli, hızlı ve konforlu yolcu ve yük taşımacılığına imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Daha önce doğrudan insan eliyle yapılan demir yolu araçları yürüyen aksam, yük dengesi ve olası arıza kontrollerinin OTMİ sayesinde tamamen elektronik sensörler ve akıllı yazılımlarla trenler hareket halindeyken dahi yapılabileceğini bildiren Uraloğlu, demir yollarında bakım ve onarımda dışa bağımlılığın önüne geçerek, işletme maliyetlerini düşüreceklerinin altını çizdi.

RAYDAN ÇIKMALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ SAĞLANACAK

Uraloğlu, TCDD ve TÜBİTAK RUTE arasında OTMİ Geliştirme Projesi Protokolü'nün 2021 yılında imzalandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uygulama yeri olarak seçilen Köseköy İstasyonu'nda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje kapsamında ilk olarak geliştirdiğimiz Tren Tanıma Pantograf Denetleme ve Tekerlek Apleti Tespit Sistemlerini 2023 yılında devreye almıştık. Şimdi de bu yıl sonuna kadar Fren Sabo, Fren Balata, Disk Asıntı ve Aks Rulman Sıcaklık Ölçüm Sistemlerini devreye almaya planlıyoruz."

Geliştirilen sistemlerin Avrupa Birliği araştırma ve inovasyon projeleri içerisinde öncelikli projelerden olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OTMİ, tamamen otonom olarak demir yolu araçlarını mevcuttaki muayene istasyonlarından daha ileri seviyede muayene edilebilecek. Toplanan bilgiler, akıllı algoritmalarla makine öğrenmesi ve görüntü işleme teknikleriyle analiz edilerek anomali tespiti yapılabilecek. Bir araçtan toplanan bilgilerin zamana göre değişimi ve tarihçesi toplanarak bakım çalışmaları olası bir arızadan önce yapılabilecek. Böylece araçlardaki kusurlar büyük kayıplara yol açmadan tespit edilebilecek. OTMİ'lerle hem tesis edildiği bölgelerden gelen veriler hem de tüm ülke ağındaki sistemlerden gelen verilerle birlikte Ankara'da kurulacak izleme merkezinden takip edilecek. Böylelikle olası raydan çıkmaların önüne geçilmesi sağlanacak."

Uraloğlu, anlaşma kapsamında mini OTMİ tesisleri kurulacağını, mevcut hatlara kurulacak istasyonlarda ise lokasyon özelliklerini dikkate alacaklarını belirterek, "Hat kapasitesi ve yoğunluğu, güzergah üzerinden taşınan yük cinsi, kent içi ve dışına ulaşım yapan hatlar gibi bazı sınıflandırmalar yaparak tren muayene istasyonları kurulumlarını yapacağız." bilgisini paylaştı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
tren
En Çok Okunan Haberler
İsrail Hizbullah'ın kalesini vurdu: Nasrallah öldürüldü!

İsrail Hizbullah'ın kalesini vurdu: Nasrallah öldürüldü!

Son yolculuğuna uğurlanıyor! Yeşilçam yıldızına büyük vefasızlık...

Son yolculuğuna uğurlanıyor! Yeşilçam yıldızına büyük vefasızlık...

Yeni işe başlayanlar için karar! 3 yıl vergi alınmayacak: Resmi Gazete'den duyuruldu

Yeni işe başlayanlar için karar! 3 yıl vergi alınmayacak: Resmi Gazete'den duyuruldu

Fiyatlar düşüyor! Mevduattan konuta dönüşler başladı

Fiyatlar düşüyor! Mevduattan konuta dönüşler başladı

Kredi kartı ve kredi yapılandırmasında borçlular bankanın insafına kaldı! 26 Eylül dönüm noktası olacak

Kredi kartı ve kredi yapılandırmasında borçlular bankanın insafına kaldı! 26 Eylül dönüm noktası olacak

Tüm meslekler için zorunlu oluyor! 1 Ocak'ta düzen sil baştan değişecek... Anahtar kelime 'Yüzde 20...' Yılda en az 12 kez olacak

Tüm meslekler için zorunlu oluyor! 1 Ocak'ta düzen sil baştan değişecek... Anahtar kelime 'Yüzde 20...' Yılda en az 12 kez olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.