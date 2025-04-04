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Trump ilave gümrük vergileri getirmişti! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Dikkat çeken 'avantaj' çıkışı

04.04.2025 16:45
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere uygulayacağı gümrük vergilerini açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Trump'ın adımıyla ilgili ilk açıklama geldi. Bakan Şimşek "Zayıf küresel büyüme, ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir" dedi.

Trump ilave gümrük vergileri getirmişti! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Dikkat çeken 'avantaj' çıkışı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, mart ayı dış ticaret verileri ile ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdi.

Yıllık dış ticaret açığının martta geçen yılın aynı ayına göre 7,3 milyar dolar iyileşmeyle 84,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Şimşek, "Gün eksiğine rağmen martta ihracat yıllık yüzde 3,2 artarken enerji hariç ithalat artışı yüzde 0,8 oldu." bilgisini verdi.

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ABD'NİN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ: "BAZI SEKTÖRLERDE MUKAYESELİ AVANTAJ SAĞLAYABİLECEKTİR"

Şimşek, küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi öngörülen ABD'nin yeni tarife artışlarının piyasalarda risk algısını artırıp emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zayıf küresel büyüme, ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir. Diğer taraftan emtia fiyatlarındaki gerileme ve sıkılaşan yurt içi finansal koşulların ithalatı zayıflatması beklenmektedir. Sürdürülebilir cari açık hedefimiz doğrultusunda üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."

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Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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