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Trump'ın ekonomi yönetimi netleşiyor! Paranın patronu için kararını verdi: 'Fazlasıyla abartılıyor' dediği ismi bakan yapacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
17.07.2024 10:07
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ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, seçimi kazanması halinde süresi sona ermeden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayacak ve JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'u hazine bakanı olarak düşünecek.

Trump'ın ekonomi yönetimi netleşiyor! Paranın patronu için kararını verdi: 'Fazlasıyla abartılıyor' dediği ismi bakan yapacak

Powell'ın başkanlık süresi 2026'da, Fed Yönetim Kurulu'ndaki görev süresi ise 2028'de sona eriyor. Powell Pazartesi günü yaptığı açıklamada, görev süresi dolmadan Fed başkanlığı görevinden ayrılmayı planlamadığını söyledi. Powell, Fed Yönetim Kurulu'na ilk olarak eski Başkan Barack Obama tarafından atandı; Ancak Powell'ın 2018'in başlarında bu görevi üstlendiği Fed başkanlığına onu seçen kişi Trump oldu.

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KASIM ÖNCESİ FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Trump, Bloomberg'e verdiği röportajında, Kasım seçimleri öncesinde Fed'in faiz indiriminden kaçınması gerektiğini söyledi.

HAZİNE BAKANI KİM OLACAK?

Trump, Dimon'u Hazine Bakanlığı'ndaki en üst düzey görev için düşündüğünü söyledi.

Trump yakın zamana kadar Dimon'u eleştiriyordu. Geçtiğimiz yıl Trump, Truth Social platformunda Dimon'u "fazlasıyla abartılan bir küreselci" olarak tanımlamıştı.

İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda değişmediİngiltere'de yıllık enflasyon haziranda değişmedi
Anahtar Kelimeler:
Fed trump
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