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Trump işportacılığa soyundu! "Bu karta 5 milyon dolara sahip olabilirsiniz"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
04.04.2025 15:22
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ABD'de ikinci kez göreve gelen Donald Trump her geçen gün yeni bombalarla dünyada gündem olmayı başarıyor. Trump'ın son bombası ise 'Altın kart' oldu. Kameraların karşısına işportacı edasıyla geçen Trump, ABD'de oturma izni ve vatandaşlığın yolunu açan ve 5 milyon dolar fiyatında olan 'Altın kartı' tanıttı. İki hafta içinde satışta olması beklenen ve üstünde Trump fotoğrafı olan kart için Trump, "5 milyon dolara bu sizin olabilir" dedi.

Trump işportacılığa soyundu! "Bu karta 5 milyon dolara sahip olabilirsiniz"

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayının sonunda ülkede yatırımcılar için 30 yılı aşkın süredir uygulanan EB-5 vize programını sonlandıracaklarını duyurmuştu. Trump, yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak "altın kart"ı 5 milyon dolar karşılığında satacaklarını kartı ilk kez kameralar karşısında gösterdi.

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ÜZERİNDE TRUMP FOTOĞRAFI VAR

ABD Başkanı Trump, Perşembe günü Air Force One'daki muhabirlere yönetiminin yeni 5 milyon dolarlık "altın kartının" tasarımını gururla gösterdi. Kartın üzerinde Trump'ın portresinin bulunması ise dikkati çekti.

Trump muhabirlere "5 milyon dolara bu sizin olabilir" dedi ve şu ifadeleri kullandı: "Bu kartların ilkiydi. O kartın ne olduğunu biliyor musunuz? Altın kart — Trump kartı."

Trump, kartın iki haftadan kısa bir sürede çıkacağını söyledi.

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37 MİLYON KİŞİ SATIN ALABİLECEK

Ticaret Bakanı Howard Lutnick geçen ay binden fazla altın kartın satıldığını ve dünya çapında 37 milyondan fazla insanın bir tane satın alma imkanına sahip olduğunu iddia etti.

Kaynak: Habertürk

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
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