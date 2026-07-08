Trump konuştu piyasalar dalgalandı! Altın ve borsa düştü

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında yaptığı açıklamalarla piyasalarda sert hareketlere neden oldu.

Trump, İran'a ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Benim için bitti. Onlarla anlaşmak istemiyorum. İran ile çok zaman kaybettik. 47 yıldır kötü şeyler yapıyorlar. Beni yok etmek istiyorlar ama listede olan herkesi yok edeceğim." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatlarında yükseliş hızlandı. İki gösterge petrol türü de yüzde 5’in üzerinde değer kazanırken, Brent petrol fiyatları bu hafta yaklaşık yüzde 8’den fazla yükseldi.

ALTINDA DÜŞÜŞ!

Altın fiyatlarında ise düşüş görüldü. TSİ 11.40 itibarıyla ise ons altın yüzde 1,07 düşüşle 4.063 dolar, gram altın ise yüzde 1,04 değer kaybıyla 6.118 TL seviyesinden işlem gördü.

Trump’ın açıklamaları öncesinde ons altın fiyatları 4 bin 120 dolara yakın seviyelerde bulunuyordu.

BORSA İSTANBUL'DA SATIŞ BASKISI

Borsa İstanbul'da da sert satışlar etkili oldu.

BIST 100 endeksi, TSİ 11.28 itibarıyla yüzde 1,68 düşüşle 14.253 puana geriledi.

GÜMÜŞTE DE KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Değerli metallerde satış baskısı gümüşe de yansıdı.

Aynı saatlerde ons gümüş yaklaşık yüzde 2 düşüşle 58,8 dolara, gram gümüş ise yüzde 1,8 gerileyerek 88,61 TL seviyesine indi.

KRİPTO PARALARDA DA DÜŞÜŞ

Trump'ın açıklamalarının ardından kripto para piyasasında da satışlar hız kazandı.

Bitcoin (BTC) yüzde 1,58 değer kaybederek 62.060 dolara gerilerken, Ethereum ise yüzde 2,07 düşüşle 1.732 dolar seviyesine indi.