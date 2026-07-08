FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Trump konuştu piyasalar dalgalandı! Altın ve borsa düştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yapılan mutabakatın sona erdiğini açıklaması küresel piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Altın, gümüş, kripto paralar ve Borsa İstanbul'da sert kayıplar yaşandı.

Trump konuştu piyasalar dalgalandı! Altın ve borsa düştü
Cansu Çamcı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında yaptığı açıklamalarla piyasalarda sert hareketlere neden oldu.

Trump, İran'a ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Benim için bitti. Onlarla anlaşmak istemiyorum. İran ile çok zaman kaybettik. 47 yıldır kötü şeyler yapıyorlar. Beni yok etmek istiyorlar ama listede olan herkesi yok edeceğim." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatlarında yükseliş hızlandı. İki gösterge petrol türü de yüzde 5’in üzerinde değer kazanırken, Brent petrol fiyatları bu hafta yaklaşık yüzde 8’den fazla yükseldi.

Trump konuştu piyasalar dalgalandı! Altın ve borsa düştü 1

ALTINDA DÜŞÜŞ!

Altın fiyatlarında ise düşüş görüldü. TSİ 11.40 itibarıyla ise ons altın yüzde 1,07 düşüşle 4.063 dolar, gram altın ise yüzde 1,04 değer kaybıyla 6.118 TL seviyesinden işlem gördü.

Trump’ın açıklamaları öncesinde ons altın fiyatları 4 bin 120 dolara yakın seviyelerde bulunuyordu.

Trump konuştu piyasalar dalgalandı! Altın ve borsa düştü 2

BORSA İSTANBUL'DA SATIŞ BASKISI

Borsa İstanbul'da da sert satışlar etkili oldu.

BIST 100 endeksi, TSİ 11.28 itibarıyla yüzde 1,68 düşüşle 14.253 puana geriledi.

GÜMÜŞTE DE KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Değerli metallerde satış baskısı gümüşe de yansıdı.

Trump konuştu piyasalar dalgalandı! Altın ve borsa düştü 3

Aynı saatlerde ons gümüş yaklaşık yüzde 2 düşüşle 58,8 dolara, gram gümüş ise yüzde 1,8 gerileyerek 88,61 TL seviyesine indi.

KRİPTO PARALARDA DA DÜŞÜŞ

Trump'ın açıklamalarının ardından kripto para piyasasında da satışlar hız kazandı.

Bitcoin (BTC) yüzde 1,58 değer kaybederek 62.060 dolara gerilerken, Ethereum ise yüzde 2,07 düşüşle 1.732 dolar seviyesine indi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
46 yılldır bu işi yapıyor! Talep arttı, usta yok46 yılldır bu işi yapıyor! Talep arttı, usta yok
Bursa Türkiye'nin 6 aylık ihracatına 9,1 milyar dolarlık katkı sunduBursa Türkiye'nin 6 aylık ihracatına 9,1 milyar dolarlık katkı sundu

Anahtar Kelimeler:
NATO trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.