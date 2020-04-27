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Trump: ‘Riyad ve Moskova Petrol Üretiminde Dev Kesintiye Gidecek’

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 14:33 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinden Rusya ve Suudi Arabistan arasında üretimde kesintiye gitmeleri yönünde bir anlaşmaya varılmasını sağladığını kaydetti

Trump: ‘Riyad ve Moskova Petrol Üretiminde Dev Kesintiye Gidecek’

Başkan Donald Trump, dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinden Rusya ve Suudi Arabistan arasında üretimde kesintiye gitmeleri yönünde bir anlaşmaya varılmasını sağladığını kaydetti.

Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la konuştuğunu, Prens Selman’ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştüğünü, iki ülkenin günlük üretimi 10 milyon varil ya da ‘belki de bundan çok daha fazla’ düzeyde düşürmesini beklediğini ve umduğunu belirtti.

Başkan Trump, ‘‘Eğer bu olursa petrol ve gaz endüstrisi için harika olur,’’ ifadesini kullandı ve kesinti yapılacak miktarın günde 15 milyon varile kadar çıkabileceğini kaydetti.

Küresel petrol talebi son birkaç hafta içerisinde üçte bir oranında, yani günlük 30 milyon varil düzeyinde düşmüştü. Dünya geneline yayılan Corona virüsü salgını nedeniyle 3 milyar civarında insanın evlerinden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkaması, bunda ana etken konumunda.

Talepteki bu büyük çaplı düşüş, petrol fiyatlarının da varil başına 20 dolarla 2002’den beri en düşük seviyelere inmesini beraberinde getirdi. Bu durum, petrol üreticisi ülkelerin bütçelerine ve ABD’deki kaya gazı sanayiine de büyük zarar verdi.

Aşağı yönlü bu baskı, Rusya ve Suudi Arabistan arasında pazar payı konusunda yaşanan kavga ve iki ülkenin tedariği kısma konusunda anlaşmaya varamamasının etkisiyle daha da artmıştı.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Moskova’nın üretimi daha fazla arttırmayı planlamadığını, OPEC ve diğer üreticilerle piyasaları istikrarlı hale getirmek için işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Suudi Arabistan da OPEC’i ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri acil toplantıya çağırdı.
Başkan Donald Trump’ın bugün Amerikan petrol şirketlerinin başkanlarıyla toplantı yapması öngörülüyor. Ancak bu toplantıda kesintiler konusunun gündeme gelip gelmeyeceği net değil.

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