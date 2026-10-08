Trump'tan Fed'e sert çıkış: Faizler için dikkat çeken mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, mortgage faizlerinin seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulunu hedef aldı. Trump, Fed yetkililerinin faizlerin gerilemesini istemediğini savunurken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise enerji şokunun sona ermesiyle enflasyon ve mortgage faizlerinde düşüş beklediğini belirtti.

TRUMP FED YÖNETİM KURULUNU HEDEF ALDI

Trump, çarşamba günü mortgage faizlerine ilişkin yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta, Fed Yönetim Kurulunun “ülkenin kötü gitmesini istediğini” öne sürdü.

Fed Başkanı Kevin Warsh'tan ise övgüyle söz eden Trump, Warsh için “harika” ifadesini kullandı. Trump, diğer Fed yetkililerinin faizlerin düşmesini istemediğini iddia etti.

ABD'de 30 yıllık mortgage faizi geçen hafta yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

BESSENT ENERJİ ŞOKUNU İŞARET ETTİ

Trump ile Oval Ofis'te bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de enflasyon ve faizlerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek enflasyonun temel nedenlerinden birinin “enerji şoku” olduğunu belirten Bessent, İran çatışmasının sona ermesinin ardından enerji piyasasında yeterli arzın oluşmasını beklediğini söyledi.

ENFLASYONDA YÜZDE 2 BEKLENTİSİ

Bessent, enerji piyasasındaki normalleşmenin ardından enflasyonun Fed'in hedefi olan yüzde 2 seviyesine doğru gerileyeceğini öngördü.

Bu süreçte borçlanma maliyetlerinde de düşüş bekleyen Bessent, mortgage faizleri ile 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisinin gerileyeceğini ifade etti.