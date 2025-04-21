FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Trump'tan Powell'a faiz baskısı: "Düşürmezse ekonomi yavaşlayacak"

Trump'tan Powell'a faiz baskısı: "Düşürmezse ekonomi yavaşlayacak"

21.04.2025 17:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürmemesi halinde ekonomide yavaşlama olabileceğini belirtti.

Trump'tan Powell'a faiz baskısı: "Düşürmezse ekonomi yavaşlayacak"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faiz oranlarında 'önleyici indirimler' yapılmasının pek çok kişi tarafından talep edildiğini kaydederek, "Enerji maliyetleri ve gıda fiyatları önemli ölçüde düştüğünde, neredeyse hiç enflasyon olmayabilir fakat büyük bir kaybeden olan bay çok geç, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide yavaşlama olabilir" ifadelerini kullandı.

AVRUPA 7 KEZ FAİZ İNDİRİMİ YAPTI

Trump, Avrupa'nın 7 kez faiz indirimi yaptığını vurgulayarak, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürmemesi halinde ekonomide yavaşlama olabileceğini belirtti. Trump, “Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden'a, ardından Kamala'ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı” dedi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Akaryakıta zam var: Tabelanın değişeceği tarih belli oldu!Akaryakıta zam var: Tabelanın değişeceği tarih belli oldu!
ASAD, Türkiye–BAE ekonomik işbirliği kapsamında Dubai'de toplantı gerçekleştirdiASAD, Türkiye–BAE ekonomik işbirliği kapsamında Dubai'de toplantı gerçekleştirdi
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump faiz abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pes dedirten paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü

Pes dedirten paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

Değeri tam 400 milyon TL! İstanbul'da kıskıvrak yakalandılar

Değeri tam 400 milyon TL! İstanbul'da kıskıvrak yakalandılar

Akaryakıta zam var: Tabelanın değişeceği tarih belli oldu!

Akaryakıta zam var: Tabelanın değişeceği tarih belli oldu!

'Dolardan kaçan kaçana! Ona sığınıyorlar' Altında bir rekor daha

'Dolardan kaçan kaçana! Ona sığınıyorlar' Altında bir rekor daha

18 milyon dolar kazandıklarını duyunca harekete geçti! Kiralayıp...

18 milyon dolar kazandıklarını duyunca harekete geçti! Kiralayıp...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.