FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TSKB’ye "Türkiye’nin En Sürdürülebilir Bankası" ödülü

TSKB’ye "Türkiye’nin En Sürdürülebilir Bankası" ödülü

08.07.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), uluslararası finans dünyasının saygın yayın kuruluşu World Finance Dergisi’nin düzenlediği bankacılık ödülleri kapsamında "Türkiye’nin En Sürdürülebilir Bankası" ödülüne layık görüldü.

TSKB’ye "Türkiye’nin En Sürdürülebilir Bankası" ödülü

TSKB açıklamasına göre, global finans dünyasının saygın yayın kuruluşlarından olan World Finance Dergisi, her yıl düzenlediği World Finance Banking ödül programı kapsamında, 2021 yılının en iyilerini belirledi. 20 ülkenin yer aldığı ödül programında, Türkiye’yi temsilen en sürdürülebilir banka TSKB oldu.

20 ÜLKENİN ARASINDA YER ALDI

Programın kazananlarının yer aldıkları coğrafyada başarılı uygulamalara imza attıklarına dikkati çeken ödül programı, en iyi olarak belirlenen bankaların küresel zorlukların üstesinden gelmek için yeterli donanıma sahip olduklarına vurgu yapıyor.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma odaklı çalışmalarıyla emin adımlarla ilerleyen TSKB, böylece BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sergilediği başarılı performansını bir global ödül platformunda daha kanıtlamış oldu.

Kaynak: AA

BDDK'dan vatandaşa ve iş dünyasına kredi kolaylığı! Bugün yürürlüğe girdiBDDK'dan vatandaşa ve iş dünyasına kredi kolaylığı! Bugün yürürlüğe girdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de satılık ada! Fiyatı gün geçtikçe artıyorTürkiye'de satılık ada! Fiyatı gün geçtikçe artıyor
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Altın zirvede! 16 Haziran'dan sonra ilkAltın zirvede! 16 Haziran'dan sonra ilk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çift doz aşı olanlara uyarı: Bu 4 belirtiye dikkat!

Çift doz aşı olanlara uyarı: Bu 4 belirtiye dikkat!

Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap!

Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap!

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Akbank'tan mağdur olanlar için iade açıklaması

Akbank'tan mağdur olanlar için iade açıklaması

Personellerin tavan ücretleri belirlendi

Personellerin tavan ücretleri belirlendi

Fed sonrası altında beklenmeyen gelişme!

Fed sonrası altında beklenmeyen gelişme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Merakı için bankacılığı bıraktı! 1 liraya satıyor

Merakı için bankacılığı bıraktı! 1 liraya satıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.