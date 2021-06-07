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TÜBİTAK 71 personel alacak! İşte başvuru tarihleri

07.06.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere 71 personel istihdam edecek.

TÜBİTAK 71 personel alacak! İşte başvuru tarihleri

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'a 9 uzman-uzman yardımcısı, 41 aday araştırmacı ve 21 Ar-Ge personeli alımı yapılacak.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden öğrenilebilecek.

Başvuruların 28 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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