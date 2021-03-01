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TÜBİTAK personel alımı 2021 başvurusu... TÜBİTAK personel alım şartları, başvuru tarihleri ve kadro detayları nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.03.2021 10:42 | Son Güncelleme

TÜBİTAK personel alımı 2021 son dakika haberleri gelmeye devam diyor... Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığında görev yapmak üzere 20 personel alınacak. Başvurulurın 22 Mart tarihine kadar yapılması gerekiyor. TÜBİTAK personel alım şartları nelerdir araştıran adaylar, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nereye nasıl yapılır merak ediyor. İşte TÜBİTAK güncel personel alım ilanı ve detayları...

TÜBİTAK personel alımı 2021 başvurusu... TÜBİTAK personel alım şartları, başvuru tarihleri ve kadro detayları nedir?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, Marmara Araştırma Merkezi (MAM)'da görevlendirmek üzere 22 personel alacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 18, İdari Hizmetler Daire Başkanlığına da 2 personel alımı yapacak. TÜBİTAK'a başvuru yapmak isteyen personel adayları, TÜBİTAK personel alımı 2021 başvurusu nasıl ve nereye yapılır araştırmaya başladı. TÜBİTAK kurumunda çalıştırılmak üzere sözleşmeli yeni personeller alımı devam ediyor. 1 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda başvuruların 22 Mart'a kadar devam edeceği bilgisi paylaşıldı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın detayları...

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURU TARİHLERİ!

Türkiye'nin teknoloji üssü kurumları arasında yer alan ve önemli bir yeri bulunan TÜBİTAK'ta çalışmak isteyenler için 1 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de ilan yayımlandı. TÜBİTAK personel alımı hangi şehirde yapılacak araştıran adaylar, TÜBİTAK güncel açık kadro ilanlarına ulaşmaya çalışıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, TÜBİTAK Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 18, İdari Hizmetler Daire Başkanlığına da 2 personel alımı yapacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2021

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK'ın internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvurularının TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 22 Mart'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI HANGİ ŞEHİRDEN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda TÜBİTAK personel alımını Kocaeli'nde görevlendirmek üzere yapacak. TÜBİTAK personel alımı kadro bilgilerine ve eğitim bilgileri yukarıda görselde yer almaktadır.

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