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TÜİK 2023 Mayıs ayı işsizlik oranı ne oldu? İşsizlik oranları açıklandı

10.07.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayı işsizlik oranı ile ilgili son dakika açıklaması TÜİK tarafından yapıldı. Mayıs ayında Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı belli oldu. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Peki, TÜİK 2023 Mayıs ayı işsizlik oranı ne oldu? İşte detaylar...

TÜİK 2023 Mayıs ayı işsizlik oranı ne oldu? İşsizlik oranları açıklandı

Mayıs ayı işsizlik oranı ile ilgili ayrıntılar TÜİK tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. TÜİK'in açıklamasına göre işsizlik yeniden yüzde 10'un altına indi. TÜİK 2023 Mayıs ayı işsizlik oranı internette araştırılıyor. İşte yapılan açıklamanın detayları ve 2023 Mayıs ayı işsizlik oranları...

MAYIS AYI İŞSİZLİK ORANI NE OLDU?

Mayıs ayı işsizlik oranları belli oldu.TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13,0 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 17,0 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile yüzde 17,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak tahmin edildi.

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İşsizlik yeniden yüzde 10'un altında!İşsizlik yeniden yüzde 10'un altında!
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