FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TÜİK 3 Ekim'de enflasyonu açıklayacak! Nefesler tutuldu, saat 10.00'da Eylül enflasyonu belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın saat 10.00'da Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Milyonların yakından takip ettiği enflasyon için nefesler tutuldu. Ayrıca, TÜİK öncesi ENAG da Eylül enflasyon rakamlarını duyuracak. Peki, 3 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak olan enflasyon için tahminler ne yönde? Veri öncesi açıklanan tahminler neler söylüyor? İşte 3 Ekim 2025 saat 10.00 öncesi yapılan tahminlerden bazıları...

TÜİK 3 Ekim'de enflasyonu açıklayacak! Nefesler tutuldu, saat 10.00'da Eylül enflasyonu belli olacak
Ezgi Sivritepe

TÜİK her ayın 3'ünde enflasyon rakamlarını duyuruyor. Memur ve emeklinin zammından, kira artış oranlarına kadar pek çok kalemi etkileyen enflasyon öncesi tahminler yapıldı. Yakından takip edilen enflasyon için ise milyonlar nefesini tuttu. Peki, yarın TÜİK'in açıklayacağı enflasyon öncesi tahminler ne yönde?

TÜİK 3 Ekim de enflasyonu açıklayacak! Nefesler tutuldu, saat 10.00 da Eylül enflasyonu belli olacak 1

TÜİK ENFLASYON AÇIKLAYACAK

Eylül ayında Ağustos enflasyonu açıklanmıştı. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre, Ağusots ayında 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayıtlara geçmişti.

3 Ekim 2025 saat 10.00'da Eylül ayı enflasyonu belli olacak.

TÜİK 3 Ekim de enflasyonu açıklayacak! Nefesler tutuldu, saat 10.00 da Eylül enflasyonu belli olacak 2

ANKET YAPILDI!

Yarın ise Eylül enflasyonu belli olacak. Yarın enflasyonun belli olması ile Ekim ayı kira artış oranı da öğrenilecek. Enflasyon öncesi ise AA Finans, enflasyon beklenti anketini 26 ekonomistin katılımıyla açıkladı.

Ankete katılan ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında yer aldı.
TÜİK 3 Ekim de enflasyonu açıklayacak! Nefesler tutuldu, saat 10.00 da Eylül enflasyonu belli olacak 3

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,47) bir önceki ay yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek ihracat verilerini değerlendirdi! Bakan Şimşek ihracat verilerini değerlendirdi!
Borsada yılın yıldızı Alibaba oldu!Borsada yılın yıldızı Alibaba oldu!

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon oranı enflasyon beklentisi tüik Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak enflasyon ne zaman açıklanacak tüik enflasyon oranı ne zaman açıklanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.