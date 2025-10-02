TÜİK 3 Ekim'de enflasyonu açıklayacak! Nefesler tutuldu, saat 10.00'da Eylül enflasyonu belli olacak

TÜİK her ayın 3'ünde enflasyon rakamlarını duyuruyor. Memur ve emeklinin zammından, kira artış oranlarına kadar pek çok kalemi etkileyen enflasyon öncesi tahminler yapıldı. Yakından takip edilen enflasyon için ise milyonlar nefesini tuttu. Peki, yarın TÜİK'in açıklayacağı enflasyon öncesi tahminler ne yönde?

TÜİK ENFLASYON AÇIKLAYACAK

Eylül ayında Ağustos enflasyonu açıklanmıştı. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre, Ağusots ayında 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayıtlara geçmişti.

3 Ekim 2025 saat 10.00'da Eylül ayı enflasyonu belli olacak.





ANKET YAPILDI!

Yarın ise Eylül enflasyonu belli olacak. Yarın enflasyonun belli olması ile Ekim ayı kira artış oranı da öğrenilecek. Enflasyon öncesi ise AA Finans, enflasyon beklenti anketini 26 ekonomistin katılımıyla açıkladı.

Ankete katılan ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,47) bir önceki ay yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer aldı.