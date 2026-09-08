TÜİK açıkladı: Ağustosta yatırımcısına en çok o kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında yatırım araçlarının reel getiri performansını açıkladı. Verilere göre külçe altın, aylık ve yıllık değerlendirmede yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Altın, 6 aylık dönemde ise en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

AĞUSTOS AYININ KAZANDIRANI KÜLÇE ALTIN

Külçe altın ağustosta yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,17 tüketici fiyatları (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,93 reel getiri sağladı.

Yİ-ÜFE bazında DİBS yüzde 0,66 euro yüzde 0,61 mevduat faizi yüzde 0,33 kazandırdı. Amerikan doları yüzde 0,86 BIST 100 1,83 kaybettirdi.

TÜFE bazında ise DİBS yüzde 1,38 euro bazında yüzde 1,34 ve mevduat faizi 1,05 reel getiri sağladı. Amerikan dolarında ise yüzde 0, 15 BIST 100’de ise 1,13 kayıp yaşandı.

3 AYLIK DÖNEMDE DİBS ZİRVEDE

Üç aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri DİBS’te gerçekleşti. Devlet tavilleri Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 3,46 TÜFE’ye göre yüzde 4,77 kazandırdı.

Bu dönemin en fazla kaybettiren yatırım aracı ise BIST100 oldu. Endeksteki reel kayıp Yİ-ÜFE bazında yüzde 7,15 TÜFE bazında yüzde 5,98 olarak hesaplandı.

6 AYDA MEVDUAT KAZANDIRDI ALTIN KAYBETTİ

Altı aylık dönemde brüt mevduat faizi Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 1,19 TÜFE’ye göre yüzde 2,87 ile en yüksek getiriyi sağladı. aylık performansın lideri külçe altın ise aynı dönemde en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu. Altındaki reel kayıp Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 19,35 TÜFE’ye göre yüzde 18,01 olarak gerçekleşti.

YILLIK GETİRİDE LİDER YİNE ALTIN

Yıllık değerlendirmede külçe altın Yİ-ÜFE’ye göre, 19,73 TÜFE’ye göre ise yüzde 16,49 reel getiriyle ilk sırada yer aldı.

Yİ-ÜFE bazında DİBS yüzde 4,21 brüt mevduat faizi yüzde 3,35 kazandırırken; BIST100 yüzde 0,20 Amerikan doları yüzde 8,36 ve euro yüzde 8,68 kaybettirdi.

TÜFE’ye göre DİBS yüzde 1,39 brüt mevduat faizi yüzde 0,56 kazandırdı. BIST100 yüzde 2,90 Amerikan doları yüzde 10,84 euro ise yüzde 11,16 reel kayıp yaşattı.