TÜİK açıkladı! Çiftçinin ekim ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı.

Verilere göre Tarım-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 4, Aralık 2024'e göre yüzde 34,06, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 45,40 yükseldi. On iki aylık ortalamalarda da artış yüzde 38,83 olarak gerçekleşti.

Sektörel kırılımlara bakıldığında; tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 4,13, ormancılık ürünleri ve hizmetlerinde yüzde 2,35, balıkçılık ve su ürünleri grubunda ise yüzde 1,84 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12 oranında artış yaşanırken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 düşüş görüldü. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise fiyatlar yüzde 1,75 arttı.

Yıllık ve aylık bazda en yüksek artış gösteren gruplar

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 137,84 ile 'yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler' grubunda gerçekleşti. Aylık bazdaki en yüksek artış ise yüzde 28,84 ile 'sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular' grubunda oldu.