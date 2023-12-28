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TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı

28.12.2023 10:31 | Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Aralık ayında ekonomik güven endeksi yüzde kaç arttı?

TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre aralık ayında ekonomik güven endeksinde yüzde 1,1 artış oldu.

Buna göre, endeks kasımda 95,3 iken aralıkta yüzde 1,1 artarak 96,4 oldu. Tüketici güven endeksi de aralıkta aylık bazda yüzde 2,6 artışla 77,4'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 103,4'e geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 yükselerek 112,3 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 artarak 116,8, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 azalarak 88 değerini aldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Aralık Ekonomik Güven Endeksi tüik
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