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TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven düşüyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.08.2024 10:22
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Türkiye İstatistik Kurumun (TÜİK) 2024 Temmuz ayının ekonomiye güven endeksini yayımladı. Buna göre, ekonomiye güven endeksi temmuz ayında yüzde 93,1 oldu. Bu veri ise 2021 Mayıs ayında beri en düşük seviyesini görmüş oldu.

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu, ekonomik güven endeksi raporunu yayımladı. TÜİK'in verilerine göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 94,4 iken, ağustos ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı.

GÜVEN 2

Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 98 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 88 değerini aldı.

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Ekonomi tüik
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