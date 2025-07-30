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TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı yükseldi... O oran yüzde 8,6'yı buldu!

TÜİK’in haziran ayı verilerine göre işsizlik oranı %8,6’ya yükselirken, genç işsizlik %16,2 oldu. İstihdam azaldı, fiili çalışma süresi düştü, atıl işgücü oranı ise %32,9’a çıktı.

TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı yükseldi... O oran yüzde 8,6'yı buldu!
Çiğdem Sevinç

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1 iken kadınlarda %11,4 olarak tahmin edildi.

TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı yükseldi... O oran yüzde 8,6 yı buldu! 1

BİR ÖNCEKİ AYA ORANLA 18 BİN KİŞİ AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,2 iken kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti.

İşgücü, haziran ayında bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3 iken kadınlarda %36,0 oldu.

TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı yükseldi... O oran yüzde 8,6 yı buldu! 2

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ARTTI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %16,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,3, kadınlarda ise %23,7 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 41,5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziran ayında bir önceki aya göre 1,1 saat azalarak 41,5 saat olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı yükseldi... O oran yüzde 8,6 yı buldu! 3

GERÇEK İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı haziran ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak %32,9 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %23 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,3 olarak tahmin edildi.

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Anahtar Kelimeler:
işsizlik tüik
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