TÜİK açıkladı: Martta otomobil satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Türkiye’de motorlu kara taşıtı sayısı mart ayında artışını sürdürdü. Verilere göre, ay boyunca 159 bin 931 taşıt trafiğe kaydedildi.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 31,3 artış gösterdi. Yeni kaydedilen araçların yüzde 50,2’sini otomobil, yüzde 34,8’ini motosiklet, yüzde 10,1’ini kamyonet oluşturdu. Kalan kısmın ise 1,7'sini kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 1,0'ını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 51,0, otomobilde yüzde 27,2, traktörde yüzde 19,3, minibüste yüzde 17,7, kamyonette yüzde 12,8, otobüste yüzde 4,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 28,9 ve kamyonda yüzde 10,5 azaldı.

YILLIK BAZDA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18,3 azaldı. Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 12,6, minibüste yüzde 2,6 artarken traktörde yüzde 50,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 34,2, kamyonda yüzde 25,3, motosiklette yüzde 21,2, otomobilde yüzde 15,4 ve kamyonette yüzde 15,0 azaldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 34 MİLYONU AŞTI

Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 23 bin 986’ya ulaştı. Bu araçların yüzde 51,8’ini otomobiller oluştururken, motosikletlerin payı yüzde 21,2, kamyonetlerin payı ise yüzde 14,6 oldu.

Taşıtların yüzde 6,8'ini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVİR İŞLEMLERİNDE OTOMOBİL İLK SIRADA

Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,6'sını otomobil, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 9,7'sini motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İLK ÇEYREKTE KAYIRLAR AZALDI

Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalarak 426 bin 342 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,1 artarak 13 bin 42’ye yükseldi. Böylece toplam taşıt sayısında net 413 bin 300 artış gerçekleşti.

YAKIT TERCİHLERİNDE BENZİN VE HİBRİT ÖNE ÇIKTI

Yılın ilk üç ayında trafiğe kaydedilen 224 bin 627 otomobilin yüzde 41,1’i benzinli, yüzde 31,5’i hibrit, yüzde 18,2’si elektrikli oldu. Dizel araçların payı yüzde 8,6’da kalırken LPG’li araçlar yüzde 0,6 ile sınırlı kaldı.

Mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 611 bin 509 otomobilin yüzde 32,4’ü dizel, yüzde 31’i benzin, yüzde 29,8’i LPG, yüzde 4,4’ü hibrit ve yüzde 2,3’ü elektrikli araçlardan oluştu.

KÜÇÜK MOTOR HACİMLİ ARAÇLAR ÖNE ÇIKTI

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 627 adet otomobilin yüzde 33,2'si 1300 ve altı, yüzde 15,9'u 1401-1500, yüzde 13,2'si 1501-1600, yüzde 9,6'sı 1301-1400, yüzde 9,1'i 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENK GRİ

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en çok tercih edilen renk gri oldu.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 627 adet otomobilin yüzde 42,1'i gri, yüzde 25,6'sı beyaz, yüzde 11,2'si siyah, yüzde 10,4'ü mavi, yüzde 5,3'ü yeşil, yüzde 3,5'i kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü turuncu, yüzde 0,2'si sarı renkli olarak kaydedildi.

Kaynak: Dünya Gazetesi