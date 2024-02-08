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TÜİK açıkladı: Ocak ayının kazandıran yatırımı külçe altın oldu

08.02.2024 10:40 | Son Güncelleme:
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ocakta en yüksek aylık reel getiri külçe altında gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Ocak ayının kazandıran yatırımı külçe altın oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ocakta en yüksek aylık reel getiri yüzde 0,35 ile külçe altında gerçekleşti.

Buna göre, ocakta en düşük reel kayıp, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,06 ile külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise külçe altın yatırımcısına yüzde 0,35 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, BIST 100 endeksi yüzde 0,58, dolar yüzde 0,71, avro yüzde 0,78, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,51 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4,76 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde, BIST 100 endeksi yüzde 2,96, Amerikan doları yüzde 3,09, avro yüzde 3,16, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,87 ve DİBS yüzde 7,05 oranlarında kayba yol açtı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,23, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,37 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,14, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,3 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,76 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,26 oranında yatırımcısında kayba neden oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,45, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35,5 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,93 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 12,4, dolar yüzde 11,03 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,46 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken mevduat faizi (brüt) yüzde 20,98 ve DİBS yüzde 48,25 oranlarında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 1,69, dolar yüzde 2,88, BIST 100 endeksi yüzde 7,75, mevduat faizi (brüt) yüzde 30,88 ve DİBS yüzde 54,73 ile yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları oldu.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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