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  4. TÜİK açıkladı! Sanayi üretimi kasımda yüzde 11,4 arttı

TÜİK açıkladı! Sanayi üretimi kasımda yüzde 11,4 arttı

13.01.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi üretim endeksi Kasım 2021'de aylık yüzde 3,3, yıllık yüzde 11,4 arttı.

TÜİK açıkladı! Sanayi üretimi kasımda yüzde 11,4 arttı

Sanayi üretim endeksi Kasım 2021'de aylık yüzde 3,3, yıllık yüzde 11,4 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,0 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydetti.

sanayi

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Kasım 2021'de aylık bazda yüzde 3,3 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, bu dönemde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

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