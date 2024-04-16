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TÜİK açıkladı: Ticaret hacmi arttı

16.04.2024 11:17
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TÜİK verilerine göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 11,3 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 25,1 arttı.

TÜİK açıkladı: Ticaret hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 15,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 25,1 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 2,3 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 3,5 ARTTI

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 3,5 arttı.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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ticaret tüik
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