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TÜİK açıkladı: Trafik artıyor... 30 milyon araç yollarda

21.08.2024 12:06
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Temmuz Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Verilere göre, Temmuz ayında 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiği kaydı yapılan taşıtlarda ilk sırada yüzde 46,9 ile motosiklet aldı.

TÜİK açıkladı: Trafik artıyor... 30 milyon araç yollarda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2024 Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Açıklanan verilere göre, geçen aya kıyasla yüzde 39,3 arttı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 106,6, kamyonda yüzde 99,2, kamyonette yüzde 76,9, otobüste yüzde 56,1, otomobilde yüzde 43,7, motosiklette yüzde 30,3, traktörde yüzde 18,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,4 arttı.

Türkiye'deki yollardaki araç sayısı 30 milyonun üzerine çıktı. Böylece toplam rakam 30 milyon 261 bin 176 oldu.

EN ÇOK MOTOSİKLET KAYDI YAPILDI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,9'unu motosiklet, yüzde 39,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,1 arttı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 123,7, otobüste yüzde 47,0, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,4, motosiklette yüzde 27,9, kamyonda yüzde 23,3, otomobilde yüzde 13,5, kamyonette yüzde 8,3 artarken traktörde yüzde 8,7 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI 30 MİLYON 261 BİN 176 OLDU

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,3'ünü otomobil, yüzde 19,0'ını motosiklet, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TEMMUZDA 1 MİLYON TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64,9'unu otomobil, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 13,5'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 537 bin 616 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 19,2 artarak 1 milyon 537 bin 616 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 4,6 azalarak 16 bin 506 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 521 bin 110 adet artış gerçekleşti.

ÇOĞUNLUĞU BENZİNLİ

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin yüzde 65,2'si benzin, yüzde 13,1'i hibrit, yüzde 12,4'ü dizel, yüzde 8,3'ü elektrikli ve yüzde 1’i LPG yakıtlı. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 835 bin 588 adet otomobilin ise yüzde 34,7'si dizel, yüzde 32,4'ü LPG, yüzde 29,8'i benzin, yüzde 1,9'u hibrit ve yüzde 0,8'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

OTOMOBİLLERİN MOTOR HACİMLERİ

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin yüzde 32,3'ü 1300 ve altı, yüzde 22,1'i 1401-1500, yüzde 17,5'i 1301-1400, yüzde 13,3'ü 1501-1600, yüzde 5,8'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Kaynak: AABu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Araç trafik tüik
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