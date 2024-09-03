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  4. TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı! Cevdet Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi

TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı! Cevdet Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi

03.09.2024 14:44
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Türkiye İstatistik Kurumu bugün yıllık enflasyonunu yüzde 51,97 olarak açıkladı. TÜİK'in enflasyon açıklaması ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yılmaz, "Enflasyon konusunda elde ettiğimiz pozitif sonuçların refah seviyesi ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini de önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız" dedi.

TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı! Cevdet Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yıllık enflasyonunu yüzde 51,97 olarak açıkladı. TÜİK enflasyon açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, enflasyonist baskıların azalmasının etkisiyle TÜFE'nin ağustos ayında yüzde 2,47 oranında arttığını bildirdi.

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"EKONOMİK POLİTİKAMIZDA KARARLIYIZ"

Yılmaz, gıda fiyatlarının düşmesi, döviz kurundaki ılımlı seyir ve yurt içi talebin artış hızının yavaşlamasının aylık enflasyonun bir önceki aya kıyasla düşük gelmesinde etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte, yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla belirgin bir şekilde 9,8 puan azalarak yüzde 51,97’ye geriledi. Çekirdek enflasyon göstergelerinin (B ve C) yıllık enflasyonlarında da belirgin düşüşler kaydedildi.

Enflasyonla mücadele konusunda ekonomik programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Güçlü siyasi ve sosyal sahiplenme ile enflasyonda sağladığımız sonuçlarla öngörülebilirliği arttırıyor, istikrar içinde büyüme hedefimize katkıda bulunuyoruz. Enflasyon konusunda elde ettiğimiz pozitif sonuçların refah seviyesi ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini de önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız. Açıklayacağımız güncellenmiş OVP ile mal ve hizmet piyasalarının daha etkin işlev görmesini sağlayacak ve piyasada rekabeti artıracak politikalar vasıtasıyla enflasyon üzerindeki ataleti kırmayı ve uzun dönemli beklentileri iyileştirerek dezenflasyonun reel ekonomi üzerindeki maliyetini hafifletmeyi amaçlıyoruz."

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Cevdet Yılmaz tüik
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