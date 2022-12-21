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TÜİK aralık ayı enflasyonu ne zaman belli olacak? 2022 aralık enflasyonu saat kaçta açıklanacak?

21.12.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla son 6 aylık enflasyon oranları belli olacak ve bu oranlar asgari ücret, memur ve emekli zammı ve diğer sosyal yardım ödeneklerinin tutarını belirleyecek. Peki TÜİK aralık ayı enflasyonu ne zaman belli olacak? 2022 aralık enflasyonu saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

TÜİK aralık ayı enflasyonu ne zaman belli olacak? 2022 aralık enflasyonu saat kaçta açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanması beklenen verilere çevrildi. Sene sonunun yaklaşmasıyla asgari ücret toplantılarında da son düzlüğe girilmişken gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki TÜİK aralık ayı enflasyonu ne zaman belli olacak? 2022 aralık enflasyonu saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

TÜİK aralık ayı enflasyonu ne zaman belli olacak? 2022 aralık enflasyonu saat kaçta açıklanacak?

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının 3 Ocak 2023'te açıklanması bekleniyor.

TÜİK tarafından aralık ayına ilişkin açıklanması gereken enflasyon verileri saat 10.00 civarı belli olacak.

TÜİK aralık ayı enflasyonu ne zaman belli olacak? 2022 aralık enflasyonu saat kaçta açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET İÇİN TEKLİF 9 BİN TL

Asgari ücret toplantısı geçtiğimiz gün tamamlandı. Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret teklifinin 9 bin TL olduğunu şu ifadelerle duyurdu:

"Açlık sınırı, yoksulluk sınırı ile ilgili arkadaşlarımız araştırma yapıyorlar. Ayın 1'inde 'Türk-İş'in açlık sınırı 7 bin 785, yoksulluk sınırı 10 bin lira' diye bir ifade kullandık. 20 gündür ‘Türk-İş’in teklifi 7 bin 785 lira' deniyor. Türk-İş’in böyle bir teklifi olmadı. Şimdi teklifi Bakan Bey’e söyledim, komisyona da söyledim. Türk-İş’in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız"


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