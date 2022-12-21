Aralık ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanması beklenen verilere çevrildi. Sene sonunun yaklaşmasıyla asgari ücret toplantılarında da son düzlüğe girilmişken gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki TÜİK aralık ayı enflasyonu ne zaman belli olacak? 2022 aralık enflasyonu saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının 3 Ocak 2023'te açıklanması bekleniyor.

TÜİK tarafından aralık ayına ilişkin açıklanması gereken enflasyon verileri saat 10.00 civarı belli olacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN TEKLİF 9 BİN TL

Asgari ücret toplantısı geçtiğimiz gün tamamlandı. Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret teklifinin 9 bin TL olduğunu şu ifadelerle duyurdu:

"Açlık sınırı, yoksulluk sınırı ile ilgili arkadaşlarımız araştırma yapıyorlar. Ayın 1'inde 'Türk-İş'in açlık sınırı 7 bin 785, yoksulluk sınırı 10 bin lira' diye bir ifade kullandık. 20 gündür ‘Türk-İş’in teklifi 7 bin 785 lira' deniyor. Türk-İş’in böyle bir teklifi olmadı. Şimdi teklifi Bakan Bey’e söyledim, komisyona da söyledim. Türk-İş’in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız"



