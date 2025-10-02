FİNANS

TÜİK devlet hesapları verilerini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "devlet hesapları" verilerini açıkladı. Buna göre, genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yıl yüzde 3,2 olarak gerçekleşirken, genel devlet açığı 1 trilyon 438 milyar 854 milyon lira olarak tahmin edildi.

Genel devlet açığı geçen yıl 1 trilyon 438 milyar 854 milyon lira olarak tahmin edildi ve GSYH'ye oranı yüzde 3,2'ye geriledi. 2023'te söz konusu oran yüzde 4,5 düzeyinde gerçekleşmişti.

Merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri geçen yıl açık verirken sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2024'te yüzde 23,6'ya düştü.

HARCAMALARIN GSYH İÇİNDEKİ PAYI ARTTI

Genel devlet toplam gelirleri 14 trilyon 882 milyar 218 milyon liraya yükselirken gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 33,4'e çıktı.
Genel devlet toplam harcamaları geçen yıl 16 trilyon 321 milyar 72 milyon lira olurken harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 36,6'ya yükseldi.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri, 2024'te 11 trilyon 240 milyar 452 milyon liraya ulaştı.

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2023'te yüzde 48,2 iken geçen yıl yüzde 46,7'ye geriledi.

Gelir ve servetler üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 24'e düşerken net sosyal katkıların payı yüzde 29,3'e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı ise yüzde 0,1'e geriledi.
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

