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TÜİK duyurdu: Altın, doları da borsayı da solladı! Sadece bir ayda yüzde 7,15...

08.05.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde Nisan’da en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,15 ile külçe altında gerçekleşti. Euro yüzde 1,75 reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,63, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,90, BİST 100 Endeksi yüzde 5,63 ve DİBS yüzde 10,39 yatırımcısında kayba yol açtı.

TÜİK duyurdu: Altın, doları da borsayı da solladı! Sadece bir ayda yüzde 7,15...

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre, Nisan’da en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,15 ile külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 8,83 kazanç sağladı. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 3,34, dolar 0,92, mevduat faizi (brüt) 0,65 yatırımcısına kazandırırken BİST 100 Endeksi yüzde 4,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 8,99 kaybettirdi.

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TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 1,75 reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,63, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,90, BİST 100 Endeksi yüzde 5,63 ve DİBS yüzde 10,39 yatırımcısında kayba yol açtı.

3 AYLIK RAKAMLAR

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,67 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,50 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

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6 AYLIK DEĞERLENDİRME

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,95 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,63, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,99 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,32, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 42,20 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

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Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 7,26, DİBS yüzde 11,95, euro yüzde 12,45, dolar yüzde 13,57 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 23,66 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 1,82 yatırımcısına reel getiri sağlarken DİBS yüzde 6,78, euro yüzde 7,31, dolar yüzde 8,50 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 19,18 kaybettiren yatırım araçları oldu.

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Altın

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