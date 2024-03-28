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TÜİK duyurdu: Ekonomik güven endeksi martta arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.03.2024 10:12
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ekonomik güven endeksi şubat ayında 99,0 iken, mart ayında yüzde 1,0 oranında artarak 100,0 değerini aldı.

TÜİK duyurdu: Ekonomik güven endeksi martta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 Mart ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı. Verilere göre ekonomik güven endeksi mart ayında yüzde 1 artarak 100,0 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,02 oranında artarak 79,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 103,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 120,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 113,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalarak 88,6 değerini aldı.


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