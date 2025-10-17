TÜİK duyurdu: Eylülde trafiğe en çok eklenen taşıt... Eylül 2025 motorlu kara taşıtları istatistikleri

TÜİK, Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyurdu. Buna göre Eylül ayında 196 bin 338 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,3'ünü motosiklet, yüzde 40,9'unu otomobil, yüzde 8,8'ini kamyonet, yüzde 1,8'ini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 1,2'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 33 milyon 20 bin 263 oldu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 8.7 AZALIŞ!

TÜİK’e göre Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 8,7 azaldı. Minibüs kaydı yüzde 67,6, Otobüs yüzde 29,3, Traktör yüzde 13,6 arttı. Ancak otomobilde yüzde 15,4, motosiklette yüzde 5,9, kamyonette yüzde 0,9, kamyonda yüzde 0,2 düşüş yaşandı.

YILLIK BAZDA YÜZDE 7.6 DÜŞÜŞ!

Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 7,6 azaldı. En yüksek artış özel amaçlı taşıtlarda (yüzde 77,5) olurken, Minibüs (yüzde 28,9), otomobil (yüzde 28,3) ve otobüs (yüzde 16,7) kategorilerinde de artış kaydedildi. Buna karşılık traktör (yüzde 43,1), motosiklet (yüzde 26,4) ve kamyon (yüzde 10,1) kayıtlarında gerileme yaşandı.

En fazla satılan markalar: Renault, Fiat ve Volkswagen

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 80 bin 390 otomobilin markalara göre dağılımı şöyle oldu:

1 - Renault (yüzde 13,4)

2 - Fiat (yüzde 8,8)

3 - Volkswagen (yüzde 7,3)

4 - Toyota (yüzde 6,2)

5 - Hyundai (yüzde 5,8)

6 - Opel (yüzde 5,5)

7 - Citroen (yüzde 4,9)

8 - Skoda (yüzde 4,1)

9 - Peugeot (yüzde 3,9)

10 - Nissan

11 - Mercedes-Benz (yüzde 3,7)

12 - Dacia (yüzde 3,4)

13 - Chery (yüzde 2,7)

14 - BYD (yüzde 2,7)

15 - TOGG (yüzde 2,2)

Ocak–Eylül döneminde 1 milyon 758 bin araç kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 1 milyon 758 bin 680 oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azalışa işaret ediyor.

Aynı dönemde 38 bin 769 aracın trafikten kaydı silinirken, trafikteki araç sayısı 1 milyon 719 bin 911 adet arttı.

YAKIT TÜRÜ DAĞILIMI: ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YÜKSELİŞTE!

Ocak–Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 789 bin 627 otomobilin yakıt türlerine göre dağılımı:

Yüzde 45,7 benzin,

Yüzde 26,8 hibrit,

Yüzde 17,2 elektrikli,

Yüzde 9,2 dizel,

Yüzde 1,1 LPG.

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 17 milyon 27 bin 89 otomobilin ise yüzde 33’ü dizel, yüzde 30,7’si benzinli, yüzde 30,6’sı LPG’li, yüzde 3,5’i hibrit ve yüzde 1,9’u elektrikli.

OTOMOBİL RENGİ: GRİ ZİRVEDE

Ocak–Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin:

Yüzde 40,1’i gri,

Yüzde 24,6’sı beyaz,

Yüzde 13,6’sı siyah,

Yüzde 11,8’i mavi.

En az tercih edilen renkler ise turuncu (yüzde 0,4) ve kahverengi (yüzde 0,6) oldu.