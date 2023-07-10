FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TÜİK duyurdu: 2014'ten bu yana ilk kez... İşsizlik yeniden yüzde 10'un altında!

TÜİK duyurdu: 2014'ten bu yana ilk kez... İşsizlik yeniden yüzde 10'un altında!

10.07.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK tarafından duyurulan veriye göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puan azalma ile yeniden tek haneye geriledi. Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti ve 2014'ten bu yana ilk kez bu seviyeye geldi.

TÜİK duyurdu: 2014'ten bu yana ilk kez... İşsizlik yeniden yüzde 10'un altında!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı işsizlik rakamlarını duyurdu.

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi olduğu belirtildi. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13,0 olarak tahmin edildi.

Böylece işsizlik 2014'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşirken geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 22,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA DA İŞSİZLİK AZALDI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile yüzde 17,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak tahmin edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat! Uzman isim uyardı: "Paranız varsa buna yatırım yapın"Dikkat! Uzman isim uyardı: "Paranız varsa buna yatırım yapın"
Anahtar Kelimeler:
işsizlik

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Denizin tadını çıkartıyolardı! Birbirlerini ezerek kaçmaya çalıştılar

Denizin tadını çıkartıyolardı! Birbirlerini ezerek kaçmaya çalıştılar

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.