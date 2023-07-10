TÜİK duyurdu: 2014'ten bu yana ilk kez... İşsizlik yeniden yüzde 10'un altında!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı işsizlik rakamlarını duyurdu.

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi olduğu belirtildi. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13,0 olarak tahmin edildi.

Böylece işsizlik 2014'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşirken geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 22,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA DA İŞSİZLİK AZALDI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile yüzde 17,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak tahmin edildi.

