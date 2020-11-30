TÜİK: Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüdü

DW Türkçe’nin konuştuğu ekonomistler büyümeyi "beklenen bir gelişme" olarak yorumlarken bir sonraki çeyrekte benzer bir tablo öngörülmüyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ağustos eylül aylarını kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, bu üç ayı kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 6,7 büyüdü.

TÜİK’in verlerine göre sanayi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8 büyüme kaydederken, tarımdaki büyüme aynı dönemde yüzde 6,2 oldu. Hizmet sektöründe ise büyüme yüzde 0,8’de kaldı. Verilerde, tüketimde olduğu kadar yatırımlarda da artış olması dikkat çekti. Buna göre üçüncü çeyrekteki yatırımlar bir önceki yıla göre yüzde 22,5 oranında artış gösterdi.

Öte yandan verilerde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme de bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,6 oldu. Aynı dönemde hane halkının tüketim harcamaları yıllık yüzde 9,2 büyüdü. Mal ve hizmet ihracatı bu çeyrekte yüzde 22,4 daraldı. İthalata ise yüzde 15,8'lik büyüme kaydedildi.