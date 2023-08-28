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TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon beklentisi nedir?

28.08.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK enflasyon rakamları hakkında araştırmalar hız kazandı. Eylül ayında kısa bir süre kala Ağustos ayı enflasyon rakamlarına yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk günlerinde bir önceki aya ait TEFE-TÜFE verilerini açıklıyor. Peki, TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne yönde? İşte tüm detaylar...

TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon beklentisi nedir?

Ağustos ayı enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak olan açıklamalara çevrildi. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon rakamları bu ayda TÜİK tarafından ilan edilecek. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Peki, TÜİK enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? Ağustos ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte tüm merak edilenler...

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) enflasyon oranlaırnı her ayın 3'ünde ilan ediyor. 3 Eylül tarihi bu yıl pazar gününe denk geldiği için 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamlarının 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanması bekleniyor.

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YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 42,01 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,04 ve yüzde 22,54 olarak gerçekleşmiştir.

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12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 42,86 olasılıkla yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 31,77 olasılıkla ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 37,84’ünün beklentilerinin yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 35,14’ünün beklentilerinin ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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TEMMUZ AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLMUŞTU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yıllık %47,83, aylık %9,49 oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında yıllık %38,21, aylık %3,92oldu

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